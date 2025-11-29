scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 29 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज शाम की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 29 नवंबर 2025 की खबरें और समाचार: खबरों के लिहाज से शनिवार का दिन काफी अहम रहा है. बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अगले महीने होने की संभावना है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रदेश कांग्रेस में दरार के विपक्ष के दावों को खारिज करने की कोशिश की.

बिहार में दिसंबर में हो सकता है नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार. (File Photo: PTI)

आज शाम की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 29 नवंबर 2025 की खबरें और समाचार: खबरों के लिहाज से शनिवार का दिन काफी अहम रहा है. बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अगले महीने होने की संभावना है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रदेश कांग्रेस में दरार के विपक्ष के दावों को खारिज करने की कोशिश की. मौलाना महमूद मदनी के हालिया बयान ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है. विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने शनिवार को बदलते भू-राजनीतिक माहौल पर बड़ा बयान दिया.

बिहार में अगले महीने होगा नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार! जेडीयू के 6 और बीजेपी के 3 विधायक बनेंगे मंत्री

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अगले महीने होने की संभावना है. सूत्रों की मानें तो जेडीयू मंत्रिमंडल में अपने कोटे के 6 खाली पदों को भरने की तैयारी में है, जिसके जरिए पार्टी राज्य में सामाजिक और जातीय समीकरण साधेगी. सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट में अभी 9 मंत्री पद खाली हैं, इनमें जेडीयू कोटे के 6 और बीजेपी कोटे के 3 पद शामिल हैं.

'हमें जो संदेश देना था दे दिया...', CM सिद्धारमैया संग ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद बोले डीके शिवकुमार

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस में दरार के विपक्ष के दावों को खारिज करने की कोशिश की. सीएम आवास पर डीके शिवकुमार के साथ नाश्ते पर हुई बैठक के बाद, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, 'उपमुख्यमंत्री और मेरे बीच कोई मतभेद नहीं हैं. हम साथ-साथ हैं. वे (भाजपा और जेडीएस) कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे. हम उसका सामना करेंगे.' सिद्धारमैया ने ये बातें मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुई कहीं, उनके बगल में शिवकुमार बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे.

'भारत में नए जिन्ना पैदा हो रहे, मुसलामानों को भड़का रहे', मदनी के बयान पर बीजेपी MLA रामेश्वर शर्मा का पलटवार

मौलाना महमूद मदनी के हालिया बयान ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है. इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे संविधान तथा न्यायपालिका पर सीधा हमला बताया है. बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मदनी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत में नए जिन्ना पैदा हो रहे हैं, जो देश के मुसलमानों को भड़काने और समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

'अमेरिका-चीन की नीतियों ने बदला विश्व समीकरण', कोलकाता में बोले विदेश मंत्री जयशंकर

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने शनिवार को बदलते भू-राजनीतिक माहौल पर बड़ा बयान दिया. कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवस्था इस समय असामान्य संक्रमण के दौर से गुजर रही है, जहां अमेरिका और चीन की नई रणनीतियों ने दुनिया के सामने जटिल विकल्प खड़े कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि लंबे समय से आधुनिक वैश्विक व्यवस्था के संरक्षक रहे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अब पूरी तरह नए नियम तय कर दिए हैं और वह देशों से बहुपक्षीय ढांचे के बजाय एक-एक करके डील कर रहा है.

'हम स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे', वनडे सीरीज से पहले केएल राहुल ने बताया कहां चूक रही टीम इंडिया

भारत के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया है कि मौजूदा भारतीय टेस्ट बल्लेबाज स्पिन को अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वो इसके पीछे की वजह नहीं जानते, लेकिन खिलाड़ी इस समस्या को समझते हैं. उन्होंने कहा कि वो समाधान खोजने के लिए पूर्व दिग्गजों खासतौर पर सुनील गावस्कर से सीखने के लिए तैयार हैं.

---- समाप्त ----
