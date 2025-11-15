scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 15 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

बिहार में आरजेडी परिवारिक कलह गहरा गया है. रोहिणी ने राजनीति और परिवार से नाता तोड़ा लिया है. दिल्ली ब्लास्ट की जांच में उमर का नया CCTV वीडियो सामने आया है. पाकिस्तान में संवैधानिक संकट के बीच एक और जज ने इस्तीफा दे दिया है. अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जालसाजी की दो FIR दर्ज की गई है. पढ़ें आज शाम की बड़ी खबरें...

रोहिणी आचार्य ने परिवार और राजनीति से दूरी बना ली है.
बिहार चुनाव के बाद आरजेडी में उथल-पुथल तेज हो गई है और रोहिणी आचार्य ने परिवार और राजनीति से दूरी बना ली है. दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें संदिग्ध आतंकी डॉक्टर उमर दो फोन के साथ घबराया हुआ नजर आ रहा है. पाकिस्तान में 27वें संशोधन के विरोध में लाहौर हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया है. यहां न्यायपालिका बनाम सरकार विवाद गहरा गया है.  दिल्ली पुलिस ने अल फ़लाह यूनिवर्सिटी पर UGC शिकायत के बाद धोखाधड़ी की दो FIR दर्ज की हैं. पढ़े आज शाम की बड़ी खबरें...

पहले तेज प्रताप, अब रोहिणी ने छोड़ा परिवार... कौन हैं संजय यादव जिनकी वजह से लालू परिवार में रार

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद महागठबंधन और विशेष तौर पर आरजेडी में उथल-पुथल तेज हो गई है. पार्टी की करारी हार से पहले ही परिवार और संगठन के भीतर मतभेदों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद हालात विस्फोटक हो गए. 2022 में जिस लाडली बेटी रोहिणी ने लालू यादव को किडनी दी थी, उन्होंने शनिवार को राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया.

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट से पहले घबराया हुआ था उमर, नए CCTV से खुलासा, कहां ठिकाने लगाए दोनों फोन?

दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण धमाके की जांच में बड़ा सुराग मिला है. इंडिया टुडे को मिले एक्सक्लूसिव CCTV फुटेज में पहली बार आतंकी डॉक्टर उमर का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है. यह फुटेज फरारी के दौरान फरीदाबाद की एक मोबाइल शॉप का है, जहां वह दो मोबाइल फोन के साथ नजर आता है. वीडियो में उमर बैग से एक फोन निकालकर दुकानदार को चार्जिंग के लिए देता है, जबकि दूसरा फोन उसकी गोद में रखा दिखता है. उसकी बॉडी लैंग्वेज साफ बताती है कि वह बेहद तनाव में था और घबराया हुआ दिख रहा था.

पाकिस्तान के संविधान पर मुनीर कर रहे कब्जा? विरोध में अब लाहौर हाईकोर्ट के जज का इस्तीफा

पाकिस्तान में न्यायपालिका और संविधान को लेकर बड़ा विवाद गहराता नजर आ रहा है. शनिवार को लाहौर हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 27वें संवैधानिक संशोधन के विरोध में अपना इस्तीफा सौंप दिया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज, जस्टिस सैयद मनसूर अली शाह और जस्टिस अथर मीनल्लाह भी इसी संशोधन को "संविधान और न्यायपालिका पर हमला" बताते हुए इस्तीफा दे चुके है.

Al Falah यूनिवर्सिटी पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा, दो एफआईआर दर्द

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अल फ़लाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर आरोपों में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं. यह कार्रवाई यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की शिकायत के आधार पर शुरू की गई है, जिसमें संस्थान की गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे.

4 करोड़ के नुकसान में जडेजा, 18 करोड़ में धोनी की टीम में पहुंचे सैमसन... IPL में छूटा सालों पुराना साथ

आईपीएल 2026 से पहले फ्रेंचाइजियों ने अपनी टीम में कई बदलाव किए हैं और अपने टीम के खिलाड़ियों की अदला-बदली की है. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है राजस्थान रॉयलस्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच हुई डील की. इस डील के तहत राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन चेन्नई के साथ जुड़ गए हैं और बदले में 14 करोड़ की रकम के साथ रवींद्र जडेजा अब राजस्थान में दिखेंगे. सैम करन भी अब राजस्थान पहुंचे हैं. वहीं, शमी ने भी अब अपनी टीम बदल ली है और वो अब लखनऊ से खेलेंगे.

