दुबई में मजदूर की मौत, मुख्यमंत्री फडणवीस की मदद से गांव पहुंचा शव

महाराष्ट्र के नांदेड जिले के किनवट तहसील के अप्पारावपेठ गांव के मजदूर श्याम अंगारवार की दुबई में 3 अक्टूबर को मौत हो गई. 28 वर्षीय श्याम कुछ महीने पहले ही रोजगार की तलाश में दुबई गए थे, जहां तबीयत खराब होने के बाद इलाज के दौरान उनका निधन हो गया.

श्याम के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और वे समझ नहीं पा रहे थे कि शव को गांव तक कैसे लाया जाए. इस बीच, पूर्व जिला परिषद सदस्य सूर्यकांत अरंडकर ने मामले की जानकारी विधायक भीमराव केराम को दी. विधायक ने तुरंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया और पूरे मामले से अवगत कराया.

इलाज के दौरान युवक की मौत

मुख्यमंत्री फडणवीस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विदेश मंत्रालय से संपर्क किया और अपने प्रतिनिधि मनोज मुंडे को जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए. अनुसूचित जनजाति आयोग के वरिष्ठ अन्वेषक गोवर्धन मुंडे ने लगातार मामले पर नजर रखी.

नांदेड के जिलाधिकारी राहुल कर्डिले ने शव को नांदेड़ से अप्पारावपेठ लाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की. सरकारी समन्वय और तत्परता से आठ दिनों में शव को दुबई से लाकर 12 अक्टूबर को श्याम के पैतृक गांव पहुंचाया गया.

पैतृक गांव में हुआ मजदूर का अंतिम संस्कार

गांव में ग्रामीणों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया. ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधायक भीमराव केराम, गोवर्धन मुंडे, सूर्यकांत अरंडकर और सरपंच अब्दुल रब का आभार जताया. सभी ने कहा कि इस घटना ने दिखा दिया कि सरकार वास्तव में जनता के साथ खड़ी है.

(रिपोर्ट- कुंवरचंद मंडले)

