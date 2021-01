'तांडव' में सैफ पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, बीजेपी नेताओं ने की बैन की मांग

सैफ अली खान-डिंपल कपाड़िया की वेब सीरीज 'तांडव' शुक्रवार को रिलीज हुई. हालांकि इस सीरीज को लेकर अब विवाद भी शुरू हो गया है. बीजेपी के विधायक राम कदम ने फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो एक बार फिर से उस वेब सीरीज का हिस्सा बने हैं, जिसमें हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचाई जा रही है.

उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, आखिरकार क्यों हर बार फिल्मों और वेब सीरीज में हिन्दू देवी देवताओं को अपमानित करने का काम किया जाता है. ताजा उदाहरण नई वेब सीरीज 'तांडव' है. सैफ अली खान एक बार फिर ऐसी फिल्म या सीरीज का हिस्सा है, जो हिन्दू भावनाओं को ठेस पहुंचाता है.

उन्होंने कहा कि डायरेक्टर अली अब्बास जफर को सीरीज से भगवान शिव का मजाक बनाने वाला हिस्सा हटाना होगा. एक्टर जीशान अयूब को माफी मांगनी होगी. जब तक जरूरी बदलाव नहीं होते तब तक तांडव का बहिष्कार किया जाएगा.

वहीं बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने इस मामले को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है और वेबसीरीज पर जल्द एक्शन लेने की मांग की है. कोटक के मुताबिक तांडव वेबसीरीज में हिंदू विरोधी कंटेंट शामिल है और हिंदू भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई है.

उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'OTT प्लेटफॉर्म को सेंसरशिप जैसी कोई बाध्यता नहीं है. लेकिन इस वजह से लगातार हिंदू भावनाओं को आहत किया जा रहा है. मैं इसकी निंदा करता हूं. मैंने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बात की है. मैंने उनसे अपील की है कि भारत की अखंडता को बचाए रखने के लिए OTT कंटेंट को भी नियंत्रित करने की व्यवस्था बनाई जाए. हम लोग काफी तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.'

OTT Platforms having absolute freedom from censorship has led to repeated attacks on Hindu sentiments which I strongly condemn.spoke to hon.@PrakashJavdekar ji & requested that OTT content be regulated in the interest of integrity of India & we are fast moving in that direction.