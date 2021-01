सैफ की तांडव में हिंदू देवी-देवताओं का हुआ अपमान? #BoycottTandav किया ट्रेंड

एक्टर सैफ अली खान की चर्चित वेब सीरीज तांडव रिलीज कर दी गई है. सीरीज को दर्शकों का तो मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक तबके ने सीरीज के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है. दावे किए जा रहे हैं कि अली अब्बास जफर की इस सीरीज में हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया गया है. देश को बांटने वाले लोगों का गुणगान किया गया है. इस वजह से #BoycottTandav ट्रेंड कर गया है.

तांडव में हुआ हिंदू देवी-देवताओं का अपमान?

सीरीज में सबसे ज्यादा जीशान आयूब के एक वीडियो को शेयर किया जा रहा है जहां पर वे भगवान शिव बन कुछ एक्टिंग कर रहे हैं. उस वीडियो में जीशान कैंपस के छात्रों की आजादी की बात कर रहे हैं. वे कह रहे हैं कि इन छात्रों को देश में रहकर आजादी चाहिए, देश से आजादी नहीं चाहिए. अब एक बार के लियए मेकर्स जरूर कह रहे हैं कि ये सीरीज सत्य घटनाओं से प्रेरित नहीं है, लेकिन इस वायरल सीन को जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार से जोड़कर देखा जा रहा है. कुछ साल पहले जेएन्यू कैंपस में उन्होंने भी आजादी के नारे लगवाए थे.

कौन से सीन पर बवाल?

उसी कनेक्शन की वजह से सोशल मीडिया पर कई तरह के ट्वीट देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर लिखते हैं- अली अब्बाज जफर की ये सीरीज गलत प्रोपेगेंडा फैला रही है, सिर्फ टुकड़े-टुकड़े गैंग की पैरवी कर रही है और जीशान आयूब को भगवान शिव बना गालियां दिलवा रही है. दूसरे यूजर लिखते हैं- मैं वैसे ऐसे कुछ भी पोस्ट नहीं करता हूं, लेकिन तांडव में यूपी पुलिस को गलत छवि में दिखाया गया है, टुकड़े-टुकड़े गैंग को सही बताया है. एक ही धर्म के खिलाफ दिखाया गया है. मेकर्स को शर्म आनी चाहिए. सोशल मीडिया पर इस तरह के और भी कई सारे ट्वीट वायरल हो रहे हैं जहां पर मेकर्स को फटकार लगाई जा रही है.

Ali Abbas Zafar is the Director of #Tandav totally based on his LW propaganda, glorifying Tukde Tukde gang n also #ZesanAyyub showed Lord Shiva abusing on the stage. Degrading FoE. #BoycottTandavpic.twitter.com/1Qtu4YTBow — Ankita Thakur (@ankita_thakur2) January 15, 2021

#BoycottTandav

Religious discrimination and hate speech has bounds. — Supton (@Supton14402719) January 15, 2021

If you are a true Hindu you will #BoycottTandav . #Tandav — Mamatha (@Mamatha89573735) January 15, 2021

देखें: आजतक LIVE TV

सैफ की बढ़ेगी मुसीबत

वैसे सोशल मीडिया पर हो रही ये ट्रोलिंग सैफ अली खान के लिए और ज्यादा मुसीबत पैदा कर सकती है क्योंकि इस समय एक्टर के खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. आदिपुरुष में लंकेश का रोल प्ले कर रहे सैफ ने जब से सीताहरण पर स्पष्टीकरण पेश किया है, उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है. इस बीच अब उनकी तांडव लोगों के गुस्से को बढ़ाने वाली साबित हो रही है.