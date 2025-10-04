scorecardresearch
 

Feedback

महिला ने स्टेशन पर उड़ा दिए यात्रियों के जेवरात... अब जीआरपी ने धर दबोचा, लाखों के जेवरात भी जब्त

ठाणे में जीआरपी ने एक महिला को अरेस्ट किया है, आरोप है कि महिला ने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के जेवरात चोरी किए थे. आरोपी महिला के पास से करीब 2.72 लाख रुपये के जेवरात बरामद किए गए हैं. इसी के साथ स्टेशन पर दर्ज छह चोरी के मामलों का खुलासा भी हुआ है.

Advertisement
X
चोरी के आरोप में महिला गिरफ्तार. (Photo: Representational)
चोरी के आरोप में महिला गिरफ्तार. (Photo: Representational)

महाराष्ट्र में ठाणे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के जेवरात चोरी करने के आरोप में 33 साल की महिला को रेलवे पुलिस (GRP) ने गिरफ्तार किया है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी महिला कविता सतीश लोखंडे उल्हासनगर की रहने वाली है. महिला के पास से करीब 2.72 लाख रुपये कीमत के चोरी किए गए जेवरात बरामद किए गए हैं.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस ने बताया कि महिला की गिरफ्तारी के साथ ही स्टेशन पर दर्ज छह चोरी के मामलों का खुलासा भी हो गया है. दरअसल, बीते महीने 23 सितंबर को आरोपी महिला कविता लोखंडे ने एक यात्री से उस समय 1.05 लाख रुपये कीमत का सोने का जेवरात छीनने का प्रयास किया था, जब वह लोकल ट्रेन में चढ़ रही थी. स्टेशन पर तैनात सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों की टीम ने उसे भीड़ में दौड़ते हुए पकड़ लिया.

यह भी पढ़ें: छात्रा का चेन खींचा, दूसरे दिन फिर पहुंचा... अब पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में दौड़ाकर पकड़ लिया, Video

सम्बंधित ख़बरें

चेन स्नैचर को पुलिस ने किया अरेस्ट. (Photo: Representational)
चेन स्नैचिंग करने वाले हिस्ट्रीशीटर को पकड़ा, 5 लाख का सोना बरामद 
गाजियाबाद में मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
गाजियाबाद में एनकाउंटर... गोली लगने से घायल बदमाश बोला- मुझे माफ कर दो बाबूजी 
चेन झपटते बदमाश. (Photo: Sunil Kumar/ITG)
भाजपा नेता की पत्नी से डेढ़ तोले की चेन लूटी, चेन स्नैचिंग की घटना CCTV में कैद 
दिल्ली में चेन स्नैचर्स ने तमिलनाडु सांसद आर. सुधा की गोल्ड चेन छीन ली. (File Photo)
'स्कूटी पर था, हेलमेट पहने था...', संसद के पास चेन स्नैचिंग की शिकार महिला सांसद ने क्या-क्या बताया 
पुलिस आरोपी को दौड़ाकर पकड़ा. (Photo: Screengrab)
छात्रा का चेन खींचा, दूसरे दिन फिर पहुंचा, पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा 

इस घटना को लेकर जीआरपी अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान महिला ने अन्य चोरी के मामलों में अपनी संलिप्तता कबूल की है. केस रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि वह पांच और मामलों में भी शामिल थी. कुल मिलाकर उसके कब्जे से 2.72 लाख रुपये कीमत के जेवरात बरामद किए गए हैं.

Advertisement

GRP प्रवक्ता ने कहा कि आरोपी महिला भीड़ में भागने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सतर्कता के साथ पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया. बरामद किए गए जेवरात उनके मालिकों को लौटा दिए गए हैं, जबकि मामले की आगे की जांच जारी है. रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में इस तरह के मामलों को रोकने के लिए सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की जा रही है और अतिरिक्त निगरानी उपाय किए जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement