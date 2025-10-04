महिला ने स्टेशन पर उड़ा दिए यात्रियों के जेवरात... अब जीआरपी ने धर दबोचा, लाखों के जेवरात भी जब्त

महाराष्ट्र में ठाणे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के जेवरात चोरी करने के आरोप में 33 साल की महिला को रेलवे पुलिस (GRP) ने गिरफ्तार किया है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी महिला कविता सतीश लोखंडे उल्हासनगर की रहने वाली है. महिला के पास से करीब 2.72 लाख रुपये कीमत के चोरी किए गए जेवरात बरामद किए गए हैं.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस ने बताया कि महिला की गिरफ्तारी के साथ ही स्टेशन पर दर्ज छह चोरी के मामलों का खुलासा भी हो गया है. दरअसल, बीते महीने 23 सितंबर को आरोपी महिला कविता लोखंडे ने एक यात्री से उस समय 1.05 लाख रुपये कीमत का सोने का जेवरात छीनने का प्रयास किया था, जब वह लोकल ट्रेन में चढ़ रही थी. स्टेशन पर तैनात सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों की टीम ने उसे भीड़ में दौड़ते हुए पकड़ लिया.

इस घटना को लेकर जीआरपी अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान महिला ने अन्य चोरी के मामलों में अपनी संलिप्तता कबूल की है. केस रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि वह पांच और मामलों में भी शामिल थी. कुल मिलाकर उसके कब्जे से 2.72 लाख रुपये कीमत के जेवरात बरामद किए गए हैं.

GRP प्रवक्ता ने कहा कि आरोपी महिला भीड़ में भागने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सतर्कता के साथ पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया. बरामद किए गए जेवरात उनके मालिकों को लौटा दिए गए हैं, जबकि मामले की आगे की जांच जारी है. रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में इस तरह के मामलों को रोकने के लिए सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की जा रही है और अतिरिक्त निगरानी उपाय किए जाएंगे.

