महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस की कार्रवाई, ड्रग के साथ महिला गिरफ्तार

महाराष्ट्र के ठाणे में एक ड्रग तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है. पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 4.4 लाख रुपये की कीमत की मेफेड्रोन ड्रग जब्त की गई है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है. उसके पास से 4.4 लाख रुपये कीमत की MD (मेफेड्रोन) ड्रग जब्त की गई है. पुलिस ने 5 दिसंबर को कल्याण शहर के वडावली इलाके में महिला को संदिग्ध हालत में देखा.

महिला से पूछताछ में हो सकते हैं कई बड़े खुलासे

खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि उसे पूछताछ के लिए रोका गया और तलाशी के दौरान उसके पास से 22 ग्राम MD बरामद हुआ. जब्त की गई प्रतिबंधित दवा की कीमत 4.4 लाख रुपये है. फिलहाल महिला को तुरंत हिरासत में ले लिया गया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी फातिमा तरबेज जाफरी, जो कल्याण के अंबीविली की रहने वाली है. उस पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं.

