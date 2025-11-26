scorecardresearch
 

महिला की हत्या के बाद सूटकेस में भरकर फेंका शव, लिव-इन पार्टनर गिरफ्तार

महाराष्ट्र के ठाणे से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति ने लिव इन पार्टनर की हत्या के बाद शव को सूटकेस में भरकर फेंक दिया. मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

ठाणे में लिव इन पार्टनर की हत्या के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक नाले के किनारे एक सूटकेस में महिला की लाश मिली थी. जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच करते हुए महिला के लिव-इन पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

पुलिस ने ऐसे किया हत्याकांड का खुलासा

अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर 21 नवंबर को झगड़े के बाद महिला की हत्या कर दी और अगले दिन लाश को नाले के पास फेंक दिया. प्रियंका विश्वकर्मा (22) की लाश सोमवार को देसाई गांव के पास नाले के पुल के नीचे मिली. मृतका की कलाई के पास 'P V S' शब्द का टैटू बना हुआ मिला.

यह भी पढ़ें: सूटकेस खोलते ही पुलिस अफसरों के उड़े होश, अंदर था महिला का शव...

पुलिस को शक था कि लाश को नाले में फेंकने के लिए सूटकेस में भरकर लाया गया था. सोशल मीडिया और इलाके के CCTV फुटेज से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने देसाई गांव से विनोद श्रीनिवास विश्वकर्मा (50) को पकड़ा है.

सूटकेस में भरकर नाले के पास फेंका था शव

अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल कर लिया कि उसने हत्या की है. पीड़िता पिछले पांच साल से आरोपी के साथ रह रही थी. 21 नवंबर की रात को उनका झगड़ा हुआ, जिसके बाद आरोपी ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी. 

अधिकारी ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी ने दिन तक लाश को अपने घर में रखा, लेकिन जब वह सड़ने लगी और बदबू फैलने लगी, तो उसने लाश को एक सूटकेस में भरकर पैदल नाले के पास ले जाकर 22 नवंबर की रात को पुल से फेंक दिया. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. 

