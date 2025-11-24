scorecardresearch
 

सूटकेस खोलते ही पुलिस अफसरों के उड़े होश, अंदर था महिला का शव...

ठाणे जिले के पळावा इलाके में देसाई क्रीक किनारे एक सूटकेस से अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है. महिला की उम्र करीब 35-40 साल बताई जा रही है और उसके शरीर पर पिटाई के निशान मिले हैं. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पहचान पता करने के लिए आसपास के शहरों की मिसिंग रिपोर्ट और CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है.

महिला की उम्र 35 से 40 साल बताई जा रही है. (Photo: Representational)
ठाणे जिले के पलावा क्षेत्र में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब देसाई क्रीक के किनारे एक सूटकेस बरामद हुआ. सूटकेस खोलने पर उसके अंदर करीब 35 से 40 साल की एक महिला का शव मिला. शव काफी बुरी तरह से बंद किया गया था, जिससे पुलिस को शक हुआ कि हत्या को छिपाने के लिए यह तरीका अपनाया गया है.

पहले पीटकर हत्या की हत्या, फिर सूटकेस में फेंका गया
पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में पाया गया है कि महिला की बुरी तरह से पिटाई की गई थी. गंभीर चोटों के चलते उसकी मौत हुई और इसके बाद उसे सूटकेस में भरकर क्रीक के पास फेंक दिया गया. वरिष्ठ निरीक्षक संदीपन शिंदे ने बताया कि शरीर पर चोटों के साफ निशान हैं, जो यह साबित करते हैं कि यह मामला सीधा हत्या का है.

हत्या का मामला दर्ज, पुलिस ने शुरू की गहन जांच
मानपाड़ा पुलिस थाने में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस टीम ने आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सूटकेस यहां कैसे पहुंचा और कौन इसे रखने आया था. साथ ही, पुलिस यह भी पता कर रही है कि हत्या कहीं और तो नहीं की गई.

महिला की पहचान के लिए मिसिंग रिपोर्ट खंगाली जा रही
शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है. इस वजह से पुलिस ने ठाणे, मुंबई, कल्याण और डोंबिवली जैसे नजदीकी शहरों की गुमशुदगी रिपोर्ट खंगालना शुरू कर दिया है. पुलिस को उम्मीद है कि मिसिंग केसों का मिलान कर महिला की पहचान जल्द हो सकेगी.

इलाके में फैली दहशत, लोग डरे-सहमे
घटना के बाद पलावा और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह का मामला पहली बार सामने आया है, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाह न फैलाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी दें.

