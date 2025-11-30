scorecardresearch
 
66 लाख का फर्जी चेक देकर भरोसा जीता, फिर ज्वेलर से 28 लाख का सोना लेकर ठग फरार

ठाणे में एक ज्वेलर को 27.5 लाख रुपये का चूना लगाने वाले शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने पहले 66 लाख रुपये का चेक देकर भरोसा जीता, फिर सोने के आभूषण लेकर भाग गया और चेक पर स्टॉप-पेमेंट करवा दिया. कई शहरों में लोकेशन बदलते हुए वह ठाणे के होटल में पकड़ा गया. आरोपी पर पहले से भी कई धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं.

ज्वेलरी लेकर भागे ठग को पुलिस ने किया गिरफ्तार (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जिसने एक ज्वेलर का भरोसा जीतकर उसे 27.5 लाख रुपये का चूना लगा दिया. आरोपी ने पहले अपनी पहचान एक प्रॉपर्टी खरीदार के रूप में बनाई, फिर ज्वेलर से सोना खरीदकर बिना भुगतान किए फरार हो गया. 

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मामला सामने आने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और कई शहरों में छापेमारी के बाद उसे आखिरकार ठाणे के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार आरोपी भायंदर क्षेत्र का रहने वाला है. 

उसने जुलाई में एक ऑनलाइन रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से 57 साल के ज्वेलर से संपर्क किया, उसने ज्वेलर से कहा कि वह उसकी एक फ्लैट प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है और विश्वास जीतने के लिए 66 लाख रुपये का चेक बतौर एडवांस दे दिया. चेक देखकर ज्वेलर को उस पर भरोसा हो गया.

ज्वेलर को चूना लगाने वाला आरोपी होटल से पकड़ा गया

जैसे ही आरोपी का भरोसा मजबूत हुआ, उसने मौका पाकर ज्वेलर से 27.5 लाख रुपये के सोने के आभूषण खरीद लिए लेकिन भुगतान नहीं किया, इसके बाद आरोपी ने पहले दिए हुए 66 लाख के चेक पर स्टॉप-पेमेंट का निर्देश जारी कर दिया. जब ज्वेलर ने चेक जमा किया तो वह बाउंस हो गया और उसे पूरे धोखे का एहसास हुआ.

ज्वेलर की शिकायत पर 16 सितंबर को भायंदर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) – धोखाधड़ी, और 316(2) – विश्वासघात (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) के तहत मामला दर्ज किया. 

आदतन अपराधी निकला ठग

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी पकड़े जाने से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा और दिल्ली, नोएडा और मुंबई में छिपता रहा. ठाणे पुलिस की एक विशेष टीम ने उसके मोबाइल लोकेशन और ठिकानों की जानकारी जुटाई. 

कई दिनों की निगरानी के बाद आरोपी को 27 नवंबर को ठाणे शहर के एक होटल में पकड़ा गया. पुलिस ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी (Habitual Offender) है और उसके नाम पर पहले से ही ठाणे और मुंबई में कई धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं. कुछ मामले तो साल 2000 तक के हैं.
 

---- समाप्त ----
