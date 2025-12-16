scorecardresearch
 
महाराष्ट्र: ठाणे में व्यापारी से 35 लाख की ठगी, ठगों ने ऐंठे रुपये

ठाणे में एक व्यापारी से 35 लाख की ठगी का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि माल देने के बदले ठगों ने व्यापारी से 35 लाख रुपये की ठगी कर ली.

ठाणे में व्यापारी से ठगी. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक कपड़ा व्यापारी से 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुंबई के चार व्यापारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. एक एजेंसी के मुताबिक आरोपियों ने इस साल जून और नवंबर के बीच भिवंडी शहर के गायत्री नगर में रहने वाले 42 साल के पीड़ित से ग्रे (बिना प्रोसेस किया हुआ) कपड़े की खेप खरीदी थी.

भिवंडी टाउन पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि बकाया चुकाने के बजाय, उन्होंने सामान किसी तीसरी पार्टी को बेच दिया और पेमेंट टालते रहे. जब पीड़ित ने पेमेंट की मांग की, तो आरोपियों ने उनके कॉल का जवाब देना बंद कर दिया. बाद में अपना ऑफिस बंद करके फरार हो गए.

अधिकारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने रविवार को चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और 3(5) (कॉमन इंटेंशन) के तहत मामला दर्ज किया.

पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है. इधर पीड़ित व्यापारी का कहना है कि इतनी बड़ी रकम की ठगी के बाद उसका व्यापार प्रभावित हो रहा है. रुपयों की कमी के चलते वह अधिक माल नहीं खरीद पा रहा है. 

---- समाप्त ----
