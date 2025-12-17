निकाय चुनाव से पहले ठाणे में तनाव... BJP प्रत्याशी के दफ्तर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सुरक्षा गार्ड घायल

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले हिंसा की घटना सामने आई है. अंबरनाथ इलाके में BJP प्रत्याशी पवन वालेकर के कार्यालय पर हमलावरों ने देर रात फायरिंग कर दी. इस घटना में कार्यालय में तैनात एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, बुधवार देर रात BJP प्रत्याशी पवन वालेकर के जनसंपर्क कार्यालय पर हमलावरों ने फायरिंग की, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया. यह घटना बुधवार रात करीब आधी रात की बताई जा रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दो व्यक्ति बाइक पर सवार होकर अंबरनाथ के घनी आबादी वाले इलाके में स्थित पवन वालेकर के कार्यालय पहुंचे और वहां तीन से चार राउंड फायरिंग की. पूरी वारदात कार्यालय के बाहर लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है.

गोलियों की आवाज सुनकर कार्यालय में तैनात सुरक्षा गार्ड बाहर की ओर दौड़े. इसी दौरान हमलावरों ने उनकी दिशा में भी फायरिंग की. घटना में एक सुरक्षा गार्ड को चोट लगी, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने बताया कि घायल सुरक्षा गार्ड की हालत फिलहाल स्थिर है और उसका उपचार चल रहा है.

Advertisement

अंबरनाथ में आज शाम सीएम की जनसभा प्रस्तावित

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. बुधवार शाम अंबरनाथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की एक सार्वजनिक सभा प्रस्तावित है.

गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित

अंबरनाथ पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. अज्ञात आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है.

घटना के तुरंत बाद बड़ी संख्या में BJP कार्यकर्ता अंबरनाथ पुलिस स्टेशन पहुंच गए. उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. BJP कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन के बाहर धरना भी दिया.

बीजेपी ने क्या कहा है..

इस मामले पर पूर्व BJP विधायक नरेंद्र पवार ने आरोप लगाया कि घटना से पहले संदिग्ध लोगों की जानकारी पुलिस को दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. उनका कहना है कि अगर पुलिस ने पहले ही कार्रवाई की होती तो यह हमला रोका जा सकता था.

हालांकि, पुलिस ने इन आरोपों को लेकर कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारी ने कहा, जांच जारी है. किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. सभी सुरागों और लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----