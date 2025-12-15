scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

BMC चुनाव से पहले उद्धव गुट को बड़ा झटका! अभिषेक घोसालकर की पत्नी तेजस्वी BJP में शामिल

दिवंगत अभिषेक घोसालकर की पत्नी, पूर्व नगरसेविका तेजस्वी घोसालकर ने सोमवार को शिवसेना (यूबीटी) छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया. बीएमसी चुनावों से पहले उत्तर मुंबई के राजनीतिक परिदृश्य में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है.

Advertisement
X
शिवसेना (यूबीटी) छोड़ तेजस्वी ने जॉइन की बीजेपी (Photo: Screengrab)
शिवसेना (यूबीटी) छोड़ तेजस्वी ने जॉइन की बीजेपी (Photo: Screengrab)

आगामी बीएमसी चुनावों से पहले उत्तर मुंबई की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. पूर्व बीएमसी पार्षद और शिवसेना (UBT) की नेता रहीं तेजस्वी घोसालकर ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया.

तेजस्वी, दिवंगत पूर्व पार्षद अभिषेक घोसालकर की पत्नी हैं, जिनकी पिछले साल फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. तेजस्वी घोसालकर ने सुबह 10 बजे बीजेपी के मुंबई कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान औपचारिक रूप से पार्टी जॉइन की.

इससे पहले वे शिवसेना (UBT) में सक्रिय थीं, हालांकि उनके शिंदे गुट में जाने की अटकलें भी चल रही थीं. घोसालकर परिवार उत्तर मुंबई की राजनीति में खासा प्रभाव रखता है.

सम्बंधित ख़बरें

मुंबई के शख्स को बेच दिए नकली जेवरात. (Photo: Representational)
मुंबई के कारोबारी को 25 लाख में बेच दिए नकली जेवरात... बोला- खुदाई में मिले हैं 
Meenakshi Seshadri
Meenakshi Seshadri ने 62 की उम्र में बिखेरा जलवा! 
MCD started preparations to build 5 new dog centers for aggressive dogs in Delhi
इस शहर में तेजी से बढ़ रहा कुत्तों का आतंक, एक साल में 1 लाख 28 हजार लोगों को बनाया शिकार 
गुरुग्राम बना लग्जरी मार्केट का हब
मिडिल-क्लास हो या अल्ट्रा-रिच, क्यों हर कोई गुरुग्राम और नोएडा में खरीद रहा है घर 
IT NSE Bell Ringing
इंडिया टुडे के 50 साल पूरे, NSE में सेरेमोनियल बेल रिंगिंग; Video 

ठाकरे परिवार के लिए झटका

तेजस्वी के ससुर विनोद घोसालकर, शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रह चुके हैं, जिनके ठाकरे परिवार से बालासाहेब ठाकरे के दौर से संबंध रहे हैं.

यह भी पढ़ें: अब फडणवीस-शिंदे में ऑल इज वेल... निगम चुनावों में BJP-शिवसेना की दोस्ती मजबूरी भी, जरूरी भी

तेजस्वी के बीजेपी में जाने को दहिसर और मागाठाणे जैसे इलाकों में शिवसेना (UBT) के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इससे बीजेपी को बीएमसी चुनावों में सीधा राजनीतिक लाभ मिल सकता है.

Advertisement

आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव आठ साल बाद जनवरी 2026 में संभावित हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जनवरी 2026 तक सभी स्थानीय निकाय चुनाव पूरे करने का निर्देश दिया है. बीएमसी का 2025-26 का अनुमानित बजट 74,427 करोड़ रुपये है, जो इसे एशिया की सबसे अमीर नगर निगम बनाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement