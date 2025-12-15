BMC चुनाव से पहले उद्धव गुट को बड़ा झटका! अभिषेक घोसालकर की पत्नी तेजस्वी BJP में शामिल

आगामी बीएमसी चुनावों से पहले उत्तर मुंबई की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. पूर्व बीएमसी पार्षद और शिवसेना (UBT) की नेता रहीं तेजस्वी घोसालकर ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया.

और पढ़ें

तेजस्वी, दिवंगत पूर्व पार्षद अभिषेक घोसालकर की पत्नी हैं, जिनकी पिछले साल फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. तेजस्वी घोसालकर ने सुबह 10 बजे बीजेपी के मुंबई कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान औपचारिक रूप से पार्टी जॉइन की.

इससे पहले वे शिवसेना (UBT) में सक्रिय थीं, हालांकि उनके शिंदे गुट में जाने की अटकलें भी चल रही थीं. घोसालकर परिवार उत्तर मुंबई की राजनीति में खासा प्रभाव रखता है.

ठाकरे परिवार के लिए झटका

तेजस्वी के ससुर विनोद घोसालकर, शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रह चुके हैं, जिनके ठाकरे परिवार से बालासाहेब ठाकरे के दौर से संबंध रहे हैं.

यह भी पढ़ें: अब फडणवीस-शिंदे में ऑल इज वेल... निगम चुनावों में BJP-शिवसेना की दोस्ती मजबूरी भी, जरूरी भी

तेजस्वी के बीजेपी में जाने को दहिसर और मागाठाणे जैसे इलाकों में शिवसेना (UBT) के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इससे बीजेपी को बीएमसी चुनावों में सीधा राजनीतिक लाभ मिल सकता है.

Advertisement

आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव आठ साल बाद जनवरी 2026 में संभावित हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जनवरी 2026 तक सभी स्थानीय निकाय चुनाव पूरे करने का निर्देश दिया है. बीएमसी का 2025-26 का अनुमानित बजट 74,427 करोड़ रुपये है, जो इसे एशिया की सबसे अमीर नगर निगम बनाता है.

---- समाप्त ----