महाराष्ट्र: मुंबई के स्पा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. यह सेक्स रैकेट स्पा सेंटर में संचालित किया जाता था. मामले में दो को गिरफ्तार भी किया गया है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने मुंबई के एक स्पा में देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है. इस रैकेट में 15 महिलाएं शामिल थीं. पुलिस अधिकारी के मुताबिक स्पा मालिक और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 27 सितंबर को बेलापुर इलाके में स्थित स्पा में एक ग्राहक को भेजा और बाद में उसे लूट लिया.

अन्य शहरों में भी बुकिंग पर जाती थीं महिलाएं

पुलिस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रैकेट में शामिल 15 महिलाएं कई राज्यों की थीं. साथ ही ये महिलाएं दूसरे शहरों में भी बुकिंग पर जाती थीं. फिलहाल 32 साल के स्पा मालिक और 42 साल के एक सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता और यूनिवर्सल ट्रेड (रोकथाम) अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत चार चार मामले दर्ज किए गए हैं. आगे की कार्रवाई जारी है. मुंबई पुलिस इस तरह के रैकेट की सफाई के लिए लगातार अभियान चला रही है.

