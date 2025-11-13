पुणे में होटल के बाहर मिला आधा कटा हुआ पैर, मचा हड़कंप

पुणे जिले के इंदापूर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक होटल से 500 से 700 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति के बाएं पैर का आधा हिस्सा मिला है. मामला इंदापुर तालुका के कलंब गांव की सीमा में कलंब नीमसाखर रोड का है. बुधवार सुबह जब लोगों ने आधा कटा हुआ पैर देखा तो सनसनी फैल गई.

और पढ़ें

घटना की सूचना मिलते ही वालचंदनगर पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी राजकुमार डुंगे मौके पर पहुंच गए. फिलहाल मामले में आगे की जांच की जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पैर का हिस्सा एक पुरुष का है और बाएं पैर का है. पैर सड़क पर पड़ा हुआ था. पुलिस अब घटना की गहन जांच कर रही है और पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर सड़क पर मिला पैर का हिस्सा किसका है.

यह भी पढ़ें: पत्नी का कटा सिर लेकर थाने पहुंचा पति, देख दंग रह गई पुलिस, आरोपी ने किया सरेंडर

पैर किसका? अभी नहीं चल पाया है पता

पुलिस ने बताया कि बुधवार की सुबह एक होटल से कुछ दूरी पर बाहर एक आधा कटा हुआ पैर का हिस्सा मिला. पैर में मोजा भी था. हालांकि पैर किसका है कि इसका पता नहीं चल पाया है. मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही पता लगा लिया जाएगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पत्नी का कटा सिर लेकर थाने पहुंचा बुजुर्ग... किया सरेंडर, हैरान रह गई पुलिस

स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह लोग टहल रहे थे, तभी होटल के बाहर एक कटा हुआ पैर दिखा. जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पैर में मोजा था.

---- समाप्त ----