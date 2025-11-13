scorecardresearch
 

Feedback

पुणे में होटल के बाहर मिला आधा कटा हुआ पैर, मचा हड़कंप

पुणे में एक होटल के बाहर कटा हुआ पैर मिलने से सनसनी फैल गई. पैर में मोजा भी था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये पैर किसका है?

Advertisement
X
होटल के बाहर मिला कटा हुआ पैर. (Photo: Vasant Pralhad More/ITG)
होटल के बाहर मिला कटा हुआ पैर. (Photo: Vasant Pralhad More/ITG)

पुणे जिले के इंदापूर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक होटल से 500 से 700 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति के बाएं पैर का आधा हिस्सा मिला है. मामला इंदापुर तालुका के कलंब गांव की सीमा में कलंब नीमसाखर रोड का है. बुधवार सुबह जब लोगों ने आधा कटा हुआ पैर देखा तो सनसनी फैल गई.

घटना की सूचना मिलते ही वालचंदनगर पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी राजकुमार डुंगे मौके पर पहुंच गए. फिलहाल मामले में आगे की जांच की जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पैर का हिस्सा एक पुरुष का है और बाएं पैर का है. पैर सड़क पर पड़ा हुआ था. पुलिस अब घटना की गहन जांच कर रही है और पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर सड़क पर मिला पैर का हिस्सा किसका है.

यह भी पढ़ें: पत्नी का कटा सिर लेकर थाने पहुंचा पति, देख दंग रह गई पुलिस, आरोपी ने किया सरेंडर

सम्बंधित ख़बरें

(File Photo: ITG)
CBI ने डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम केस में बैंक मैनेजर को किया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला 
Deadly attack on groom, incident captured on drone camera
शादी में दूल्हे को चाकू मारकर भाग रहे थे बदमाश, कैमरे वाले ने 2 KM तक ड्रोन से किया पीछा, फिर... 
जमीनी विवाद में युवक को मारी गोली. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र: जमीनी विवाद में रिश्तेदारों ने युवक को मारी गोली... हालत गंभीर 
सांगली में डबल मर्डर से मचा हड़कंप. (Photo: Screengrab)
बर्थडे सेलिब्रेशन के बीच दलित महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या, हमलावर की भी मौत 
Representative Image
नागपुर में नकली पुलिस का आतंक, चार वारदातों में बुजुर्गों और महिलाओं से लाखों की ठगी 

पैर किसका? अभी नहीं चल पाया है पता

पुलिस ने बताया कि बुधवार की सुबह एक होटल से कुछ दूरी पर बाहर एक आधा कटा हुआ पैर का हिस्सा मिला. पैर में मोजा भी था. हालांकि पैर किसका है कि इसका पता नहीं चल पाया है. मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही पता लगा लिया जाएगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पत्नी का कटा सिर लेकर थाने पहुंचा बुजुर्ग... किया सरेंडर, हैरान रह गई पुलिस

स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह लोग टहल रहे थे, तभी होटल के बाहर एक कटा हुआ पैर दिखा. जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पैर में मोजा था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement