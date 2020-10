पुणेः बायोटेक कंपनी में चल रहा था ड्रग्स रैकेट, 20 करोड़ कैश जब्त, अब तक 12 अरेस्ट

पुणे के पिंपरी-चिंचवाड़ की पुलिस ने एक बायोटेक कंपनी में चल रहे ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पुलिस ने इस बायोटेक कंपनी को सील कर दिया है, जिसमें मेफेड्रोन दवा बनाने और बेचने का धंधा चल रहा था.

इसके साथ ही पुलिस ने एक नाइजीरियाई नागरिक सहित 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में अब तक कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस ने बायोटेक कंपनी से मेफेड्रोन दवा और 20 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं.

Pune: Pimpri-Chinchwad Police sealed a biotech company, involved in manufacturing and selling of Mephedrone drug, and arrested 3 more accused, including a Nigerian national. A total of 12 people arrested so far. Drugs worth Rs 20 crores and cash seized. #Maharashtra pic.twitter.com/ROO3yG6mzp