मुंबई में रफ्तार का कहर, 150 की स्पीड पर BMW से रेस लगा रही Porsche कार डिवाइडर से टकराई

मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जोगेश्वरी के पास देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. तेज रफ्तार से चल रही पोर्श (Porsche) कार लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना के समय पोर्श कार बीएमडब्ल्यू (BMW) के साथ रेस लगा रही थी. हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया.

यह घटना देर रात करीब 2 बजे हुई, जब डीएन-नंबर वाली पोर्श कार जोगेश्वरी मेट्रो स्टेशन के नीचे अनियंत्रित होकर सड़क डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लक्जरी कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, "पोर्श और बीएमडब्ल्यू कार रेस लगा रही थीं, तभी अचानक पोर्श बेकाबू हो गई और डिवाइडर से टकरा गई."

गंभीर रूप से घायल हुआ ड्राइवर

दुर्घटना के समय कार में दो लोग सवार थे. हालांकि सुरक्षा एयरबैग खुल गए थे, फिर भी ड्राइवर को गंभीर चोटें आईं. राहगीरों और पुलिसकर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए पास के अस्पताल पहुंचाया.

पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दुर्घटना वास्तव में तेज रफ्तार रेस का परिणाम थी या इसके पीछे कोई और कारण था.

