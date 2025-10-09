scorecardresearch
 

मुंबई में रफ्तार का कहर, 150 की स्पीड पर BMW से रेस लगा रही Porsche कार डिवाइडर से टकराई

यह हादसा जोगेश्वरी मेट्रो स्टेशन के नीचे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर रात करीब 2 बजे हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, DN नंबर की Porsche कार तेज रफ्तार में BMW के साथ रेस कर रही थी, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया.

बेकाबू Porsche डिवाइडर से टकरा गई जिसमें एक शख्स घायल हो गया (Photo: Screengrab)
मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जोगेश्वरी के पास देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. तेज रफ्तार से चल रही पोर्श (Porsche) कार लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना के समय पोर्श कार बीएमडब्ल्यू (BMW) के साथ रेस लगा रही थी. हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया.

यह घटना देर रात करीब 2 बजे हुई, जब डीएन-नंबर वाली पोर्श कार जोगेश्वरी मेट्रो स्टेशन के नीचे अनियंत्रित होकर सड़क डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लक्जरी कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, "पोर्श और बीएमडब्ल्यू कार रेस लगा रही थीं, तभी अचानक पोर्श बेकाबू हो गई और डिवाइडर से टकरा गई."

यह भी पढ़ें: लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर, थार ने ई-ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, 2 की मौत

गंभीर रूप से घायल हुआ ड्राइवर

दुर्घटना के समय कार में दो लोग सवार थे. हालांकि सुरक्षा एयरबैग खुल गए थे, फिर भी ड्राइवर को गंभीर चोटें आईं. राहगीरों और पुलिसकर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए पास के अस्पताल पहुंचाया.

पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दुर्घटना वास्तव में तेज रफ्तार रेस का परिणाम थी या इसके पीछे कोई और कारण था.

