नासिक में संदिग्ध बैग से मचा हड़कंप, बम स्क्वॉड ने जांच की तो सामने आया...

नासिक के इंदिरानगर अंडरपास के पास रविवार सुबह एक संदिग्ध बैग ने हड़कंप मचा दिया. दिल्ली रेड फोर्ट कार ब्लास्ट की ताज़ा घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं. बम डिटेक्शन स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की जांच में बैग में सिर्फ एक जन्मदिन का गिफ्ट बॉक्स मिला. पुलिस ने लोगों से अफवाहें न फैलाने और सतर्क रहने की अपील की है.

नासिक में संदिग्ध बैग मिलने के बाद हड़कंप
महाराष्ट्र के नासिक शहर में रविवार सुबह उस समय हलचल मच गई जब मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे इंदिरा नगर अंडरपास के पास एक संदिग्ध बैग पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली. हाल ही में दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कड़ी कर दी गई है, ऐसे में इस संदिग्ध बैग की खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया.

बम डिटेक्शन, डिस्पोज़ल स्क्वॉड ने की जांच

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अंबड पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी के अनुसार सुबह उन्हें कॉल मिला कि अंडरपास के पास सड़क किनारे एक अनअटेंडेड बैग पड़ा है. इसके तुरंत बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र को एहतियात के तौर पर खाली कराया गया. किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए बम डिटेक्शन एंड डिस्पोज़ल स्क्वॉड (BDDS), डॉग स्क्वॉड और अन्य एजेंसियों की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गईं.

करीब से जांच करने पर BDDS टीम ने पाया कि बैग में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं थी. पुलिस के अनुसार बैग में एक जन्मदिन का गिफ्ट बॉक्स निकला, जो गलती से या लापरवाही में वहां छूट गया था. अधिकारी ने बताया, 'हमने वस्तु की जांच की और उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, यह एक बर्थडे गिफ्ट बॉक्स था. लोगों से अनुरोध है कि अफवाहें न फैलाएं.'

दिल्ली ब्लास्ट में हुई थी 13 लोगों की मौत

दिल्ली के रेड फोर्ट के पास 11 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत और कई घायल हुए थे. सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया था कि यह हमला एक बड़े 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' का हिस्सा था जो देश के चार शहरों में धमाकों की साजिश रच रहा था. ऐसे माहौल में नासिक की इस घटना ने लोगों को कुछ देर के लिए डरा दिया, लेकिन समय रहते जांच पूरी होने से स्थिति नियंत्रण में आ गई.

स्थानीय लोगों ने बताया कि बैग देखकर उन्हें तुरंत शक हुआ और उन्होंने बिना देरी किए पुलिस को फोन किया. पुलिस ने उनकी सतर्कता की सराहना की और कहा कि इसी तरह की जागरूकता से संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है.

 

