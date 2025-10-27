मुंबई में फर्जी पहचान पर रह रहे 6 अफगान नागरिक गिरफ्तार, अब किया जाएगा डिपोर्ट

मुंबई पुलिस ने देश में अवैध रूप से रह रहे छह अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया है. सोमवार को एक अधिकारी ने PTI को बताया कि क्राइम ब्रांच ने रविवार को दक्षिण मुंबई के कोलाबा और धारावी इलाके से इन आरोपियों को पकड़ा.

गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान कंधार निवासी अब्दुल समद हाजी अहमद जई नौरोजी (47), काबुल निवासी मोहम्मद रसूल कमालुद्दीन खाकसार (24), ज़िया उल हक अहमदी (36), असद खान तारा काई (36), मोहम्मद इब्राहिम गजनवी (36) और ज़ाबुल प्रांत के अमिल उल्लाह (48) के रूप में हुई है.

अधिकारी के अनुसार, ये लोग 2015 और 2019 के बीच मेडिकल वीजा पर भारत में दाखिल हुए थे और शुरू में दिल्ली में रहे थे. वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने कथित तौर पर फोर्ट, कोलाबा और धारावी जैसे इलाकों में अवैध रूप से रहना जारी रखा.

फर्जी पहचान के जरिए भारत में निवास

गिरफ़्तारी के दौरान यह भी सामने आया कि इन सभी ने भारत में अवैध रूप से रहने के लिए नाम बदलकर फर्जी पहचान अपनाई और धोखाधड़ी से पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी बनवा लिए थे.

क्राइम ब्रांच को इनके बारे में विशेष जानकारी मिली थी, जिसके बाद तकनीकी सहायता का उपयोग करके उन्हें ट्रैक किया गया. पुलिस ने बताया कि गिरफ़्तार किए गए इन सभी व्यक्तियों को उनके देश अफ़ग़ानिस्तान निर्वासित (Deport) किया जाएगा.

