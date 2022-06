Mumbai Building Collapse: मुंबई में चार मंजिला इमारत ढही, मरने वालों की संख्या 19 तक पहुंची

मुंबई में एक चार मंजिला बिल्डिंग गिर गई. मलबे में कई लोग दबे गए थे. रेस्क्यू के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस हादसे में अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है. जबकि 15 लोग घायल हैं. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ये हादसा कुर्ला के नाइक नगर में हुआ है. मौके पर दमकल की टीम और पुलिस पहुंची.

मुंबई पुलिस के अनुसार, कुर्ला की इमारत ढहने से 15 घायल और कुल 19 लोग मारे गए हैं. अन्य मकान मालिकों और एक दिलीप बिस्वास के खिलाफ धारा 304(2), 308, 337, 338 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

मुंबई के कुर्ला के नाइक नगर में 4 मंजिला इमारत गिर गई है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मलबे में 20-25 लोगों के दबे होने की संभावना है. मौके पर दमकल की टीम और पुलिस मौजूद है. रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 5 लोगों को निकाल लिया गया है.

Kurla, Mumbai | A 4-storey building collapses in Naik Nagar. Fire brigade team, police at the spot as rescue operation continues



As per BMC, 7 people rescued from under debris are in stable condition; 20 to 25 likely to be trapped under the debris. Rescue operation on pic.twitter.com/M9stC1eFh6