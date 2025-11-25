मुंबई के चेंबूर में देवी प्रतिमा को दे दी मदर मैरी की शक्ल, आरोपी पुजारी गिरफ्तार

महाराष्ट्र के मुंबई में एक देवी प्रतिमा को कथित तौर पर मदर मैरी की शक्ल दिए जाने का मामला सामने आया है. स्थानीय पुलिस ने मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार पुजारी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पूछताछ के लिए दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस गिरफ्तार पुजारी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि देवी प्रतिमा को मदर मैरी की शक्ल देने के पीछे कोई साजिश तो नहीं है.

जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के चेंबूर पूर्व स्थित आणिक गांव के हिंदू श्मशान भूमि में काली माता का मंदिर है. मंदिर में काली माता की मूर्ति को कथित तौर पर मदर मैरी का स्वरूप दिए जाने के कथित मामले की शिकायत पुलिस को मिली. इस संवेदनशील मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई और तत्काल मौके पर पहुंच गई.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देवी प्रतिमा का मूल स्वरूप बहाल कराया और पुजारी को गिरफ्तार कर लिया. बताया जाता है कि घटना शनिवार की है. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत केस दर्ज कर लिया है. यह धारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने, धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है.

पुलिस-प्रशासन ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है. वहीं, इसे लेकर हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है. हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठनों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और घटना के पीछे जिम्मेदार लोगों को पकड़ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. दोनों संगठनों ने मांग की है कि इस साजिश के पीछे के सभी मास्टरमाइंड्स का पर्दाफाश किया जाए.

दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने पुलिस और राज्य सरकार से क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाने की डिमांड भी की है.

