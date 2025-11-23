महाराष्ट्र के मंत्री के निजी सहायक की पत्नी ने की आत्महत्या, घरेलू विवाद का मामला, पती पर केस दर्ज

महाराष्ट्र से आत्महत्या की खबर आई है.राज्य के पशुपालन एवं पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे के निजी सहायक की पत्नी ने घरेलू विवाद के चलते मध्य मुंबई स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली.

एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के पशुपालन एवं पर्यावरण मंत्री मुंडे के निजी सहायक अनंत गर्जे की पत्नी गौरी पाल्वे शनिवार शाम वर्ली इलाके में अपने घर में फंदे से लटकी पाई गईं जिसके बाद हड़कंप मच गया.

अधिकारी ने बताया कि दोनों की शादी इसी साल फरवरी के महीने में हुई थी. गौरी पाल्वे सरकारी केईएम अस्पताल में दंत की डॉक्टर थीं.

फांसी लगाकर की आत्महत्या

मृतका की पहचान गौरी पाल्वे के रूप में की गई. शनिवार की शाम उन्होंने अपने आवास पर घरेलू विवाद के चलते आत्महत्या कर ली.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस का कहना है कि घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, अभी तक किसी गिरफ्तारी की जांच नहीं चल रही है. अनंत गर्जे पर बीएनएस की धारा 108, 85, 352 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है.



