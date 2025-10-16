मुंबई: 72 साल के बुजुर्ग से ठगे 58 करोड़ रुपये, ED-CBI बनकर साइब ठगों ने किया डिजिटल अरेस्ट

मुंबई में साइबर फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें 72 वर्षीय शेयर बाजार निवेशक और उनकी पत्नी को 58 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया। अपराधियों ने खुद को ED और CBI अधिकारी बताकर पीड़ितों को डिजिटल गिरफ्तारी में रखा। पीड़ितों से करीब दो महीने तक पैसे विभिन्न खातों में ट्रांसफर कराए गए।

महाराष्ट्र नोडल साइबर पुलिस ने बुधवार को इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 47 वर्षीय अब्दुल नासिर खुल्ली (मालाड), 55 वर्षीय अर्जुन कड़वासरा (चिरा बाजार) और 35 वर्षीय जेठाराम कड़वासरा (मुंबई सेंट्रल) शामिल हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों के बैंक खातों का इस्तेमाल पैसे ट्रांसफर और रूटिंग के लिए किया गया।

जांच में सामने आया कि पैसे RTGS के जरिए महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के 18 विभिन्न खातों में ट्रांसफर किए गए। अब्दुल नासिर खुल्ली की पत्नी के नाम पर एक कंपनी का खाता शामिल था। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर पीड़ितों को डराया और पैसे जमा करने के लिए कहा।

पुलिस ने बताया कि अब्दुल नासिर खुल्ली गुजरात के अंकित शाह के निर्देश पर काम कर रहा था और राजस्थान व गुजरात जाकर पैसे निकालने व ट्रांसफर करने का प्रबंध किया। आरोपियों पर आईटी अधिनियम और BNS धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

