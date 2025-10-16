scorecardresearch
 

Feedback

मुंबई: 72 साल के बुजुर्ग से ठगे 58 करोड़ रुपये, ED-CBI बनकर साइब ठगों ने किया डिजिटल अरेस्ट

मुंबई के 72 वर्षीय शेयर बाजार निवेशक और उनकी पत्नी को साइबर अपराधियों ने ED और CBI अधिकारी बनकर डिजिटल गिरफ्तारी के बहाने 58 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया. महाराष्ट्र नोडल साइबर पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज और धमकी देकर पीड़ितों से पैसे विभिन्न खातों में ट्रांसफर कराए.

Advertisement
X
साइबर ठगों ने बुजुर्ग से ठगे 58 करोड़ रुपये (Photo: AI-generated)
साइबर ठगों ने बुजुर्ग से ठगे 58 करोड़ रुपये (Photo: AI-generated)

मुंबई में साइबर फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें 72 वर्षीय शेयर बाजार निवेशक और उनकी पत्नी को 58 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया। अपराधियों ने खुद को ED और CBI अधिकारी बताकर पीड़ितों को डिजिटल गिरफ्तारी में रखा। पीड़ितों से करीब दो महीने तक पैसे विभिन्न खातों में ट्रांसफर कराए गए।

महाराष्ट्र नोडल साइबर पुलिस ने बुधवार को इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 47 वर्षीय अब्दुल नासिर खुल्ली (मालाड), 55 वर्षीय अर्जुन कड़वासरा (चिरा बाजार) और 35 वर्षीय जेठाराम कड़वासरा (मुंबई सेंट्रल) शामिल हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों के बैंक खातों का इस्तेमाल पैसे ट्रांसफर और रूटिंग के लिए किया गया।

जांच में सामने आया कि पैसे RTGS के जरिए महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के 18 विभिन्न खातों में ट्रांसफर किए गए। अब्दुल नासिर खुल्ली की पत्नी के नाम पर एक कंपनी का खाता शामिल था। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर पीड़ितों को डराया और पैसे जमा करने के लिए कहा।

सम्बंधित ख़बरें

former IG DK Panda
खुद को 'दूसरी राधा' बताने वाले पूर्व IG डीके पांडा से 4 लाख की ठगी 
(Photo: Representational)
मुंबई पुलिस ने 11,000 से ज्यादा मोबाइल नंबर ब्लॉक किए, साइबर फ्रॉड में होता था इनका इस्तेमाल 
Six cyber thugs arrested in Nuh.
नूंह में बड़े साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी करने वाले गिरफ्तार 
man holding head
रिटायर्ड डाककर्मी से 5 लाख का साइबर फ्रॉड, एटीएस अधिकारी बनकर किया डिजिटल अरेस्ट 
Police team with cyber frauds
ठगी की रकम निकालने एटीएम पहुंचे साइबर फ्रॉड, पुलिस ने ऐसे धर दबोचा 

पुलिस ने बताया कि अब्दुल नासिर खुल्ली गुजरात के अंकित शाह के निर्देश पर काम कर रहा था और राजस्थान व गुजरात जाकर पैसे निकालने व ट्रांसफर करने का प्रबंध किया। आरोपियों पर आईटी अधिनियम और BNS धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement