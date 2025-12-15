महाराष्ट्र: BMC चुनाव की तारीख आई, 15 जनवरी को वोटिंग, देखें पूरा शेड्यूल

मुंबई महानगरपालिका यानी BMC के चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान राज्य चुनाव आयोग की ओर से कर दिया गया है. बीएमसी चुनाव के साथ-साथ 29 अन्य नगर निगमों में मतदान 15 जनवरी को करवाया जाएगा. मतदान से ठीक एक दिन बाद यानि 16 जनवरी, 2026 को मतगणनणा होगी और साफ़ हो जाएगा कि किसके हाथ में सत्ता आई है.

23 से 30 दिसंबर तक उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं. 31 दिसंबर तक इसका वेरिफ़िकेशन किया जाएगा. 2 जनवरी तक उम्मीदवारों को अपना नॉमिनेशन वापस करने का समय दिया गया है. इसके बाद 3 जनवरी को उम्मीदवार की अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे.

BMC चुनाव को महाराष्ट्र की राजनीति का सेमीफाइनल माना जाता है. देश के सबसे अमीर नगर निगम पर नियंत्रण को लेकर हमेशा से ही राजनीतिक दलों के बीच कड़ा मुकाबला रहता है. इस बार भी चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. नामांकन की तारीखों के ऐलान के साथ ही संभावित उम्मीदवारों की जोड़-तोड़ और रणनीति बननी शुरू हो गई है.

BMC के अलावा जिन 29 नगर निगमों में चुनाव होंगे, उनमें राज्य के कई बड़े शहरी निकाय शामिल हैं. इससे साफ है कि यह चुनाव सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर आने वाले विधानसभा और लोकसभा समीकरणों पर भी पड़ेगा.

राज्य में 27 नगर निगमों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. इसके साथ ही जालना और इचलकरंजी को नए नगर निगम के रूप में शामिल किया गया है, जहां पहली बार चुनाव कराए जाएंगे.

इन सभी नगर निगम चुनावों के लिए 1 जुलाई 2025 की वोटर लिस्ट को आधार बनाया जाएगा. यह सूची केंद्रीय चुनाव आयोग से प्राप्त हुई है, इसलिए राज्य चुनाव आयोग को इसमें से किसी भी मतदाता का नाम हटाने का अधिकार नहीं होगा.

चुनाव से जुड़े अहम आंकड़े

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि BMC चुनाव के नतीजे आने वाले समय में राज्य की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे.

