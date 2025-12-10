scorecardresearch
 
'आवारा कुत्तों को पकड़ो और एनिमल लवर्स के घर में छोड़ दो', महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक के बयान से खड़ा हुआ विवाद

महाराष्ट्र में बढ़ते आवारा कुत्तों के हमलों पर विधानसभा में जोरदार बहस के बाद सरकार जल्द ही विशेष बैठक बुलाने वाली है. अर्बन डेवलपमेंट मंत्री माधुरी मिसाल ने बताया कि मुंबई में 90,757 और राज्यभर की 29 नगर निगमों में कुल 11.88 लाख आवारा कुत्ते हैं, जबकि शेल्टर बहुत कम हैं.

बहस के दौरान बीजेपी विधायक महेश लांडगे ने एनिमल लवर्स पर समाधान में बाधा डालने का आरोप लगाया. (File Photo: ITG)
महाराष्ट्र में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को लेकर राज्य सरकार अब विशेष बैठक बुलाने जा रही है. यह मुद्दा विधानसभा में जोरदार बहस का कारण बना, जहां इस दौरान एक बीजेपी विधायक के एक बयान ने माहौल गरमा दिया.

मंत्री ने बताया- मुंबई में करीब 90,757 आवारा कुत्ते

अर्बन डेवलपमेंट राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने बताया कि सिर्फ मुंबई में करीब 90,757 आवारा कुत्ते हैं, जबकि BMC के पास उनके लिए सिर्फ आठ शेल्टर हैं. पूरे राज्य की 29 नगर निगमों में लगभग 11.88 लाख आवारा कुत्ते हैं, लेकिन शेल्टर की संख्या सिर्फ 105 है. 

बीजेपी विधायक के बयान से खड़ा हुआ विवाद

बहस के दौरान बीजेपी विधायक महेश लांडगे ने एनिमल लवर्स पर समाधान में बाधा डालने का आरोप लगाया और कहा कि पिछले तीन साल में पुणे में एक लाख से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं. उन्होंने विवाद खड़ा करने वाला बयान देते हुए कहा, 'कुत्तों को पकड़कर इन एनिमल लवर्स के घरों में ही छोड़ देना चाहिए.'

मंत्री ने दिया बैठक का आश्वासन

अन्य विधायकों ने भी नाराजगी जताई. बीजेपी के अतुल भातखलकर ने सरकारी खाली जमीन पर अधिक शेल्टर बनाने की सुझाव दिया, जबकि शिवसेना (यूबीटी) के सुनील प्रभु ने कहा कि जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं हैं, और पूछा कि नसबंदी कार्यक्रमों का विरोध आखिर क्यों हो रहा है. 

सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया गया, लेकिन विधायकों ने असंतोष जताया. मंत्री माधुरी मिसाल ने आश्वासन दिया कि जल्द ही संबंधित विधायकों और अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें ठोस और लागू किए जा सकने वाले कदमों पर निर्णय लिया जाएगा.

