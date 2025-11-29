scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'विचारधारा पर टिका है महायुति, आगे भी चलता रहेगा', गठबंधन में फूट पर बोले एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्य का सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन विचारधारा पर आधारित है और आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने बताया कि शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और बालासाहेब ठाकरे के आदर्शों पर टिका है. यह बयान उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की टिप्पणी के जवाब में दिया.

Advertisement
X
2 दिसंबर से शुरू होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले महायुति गठबंधन में तनाव बढ़ा हुआ है. (File Photo: PTI)
2 दिसंबर से शुरू होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले महायुति गठबंधन में तनाव बढ़ा हुआ है. (File Photo: PTI)

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन विचारधारा पर आधारित है और यह आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के आदर्शों पर टिका है. 

'विचारधारा पर आधारित है हमारा गठबंधन'

शिंदे ने कहा, 'हमारा गठबंधन लंबे समय से विचारधारा पर आधारित है और यह आगे भी चलता रहेगा.' उन्होंने यह बयान महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की टिप्पणी के जवाब में दिया. गुरुवार को रवींद्र चव्हाण ने कहा था, 'मैं 2 दिसंबर तक गठबंधन को बचाना चाहता हूं. आरोपों पर बाद में जवाब दूंगा.' 

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस बोली ने कहा कि MMC जोन का सबसे सक्रिय दरेकसा दलम अब लगभग खत्म (Photo: PTI)
महाराष्ट्र में 11 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 25 लाख का इनामी विनोद सैयाना भी शामिल  
Tiger on Road
सड़क पर आया बाघ, बैठकर करने लगा आराम और ली अंगड़ाई, घंटों रुका रहा ट्रैफिक, Video 
Maharashtra CM Devendra Fadnavis
नगरपालिका चुनाव: महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को सभी कर्मचारियों को मिलेगी पेड लीव, आदेश जारी 
assault on youths at petrol pump in chhatrapati sambhajinagar
छत्रपति संभाजी नगर में दो युवकों के साथ मारपीट 
सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जनवरी में होगी
महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को SC की हरी झंडी, जानिए कहां लागू होगा आज का आदेश 

निकाय चुनावों से पहले शिवसेना और बीजेपी के बीच तनाव

2 दिसंबर से शुरू होने वाले महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों से पहले शिवसेना और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ा हुआ है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी चुनौती भी गठबंधन की बड़ी परेशानी बनी हुई है. 2 दिसंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं, जो बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी से बने गठबंधन के लिए पहला बड़ा इलेक्शन टेस्ट होगा. 

Advertisement

कोर्ट ने साफ किया है कि जिन 57 निकायों में 50 फीसदी आरक्षण सीमा पार हुई है, वहां नतीजे उसके अंतिम फैसले के अधीन रहेंगे, जिसकी पुष्टि राज्य निर्वाचन आयोग ने भी की है. वहीं, गठबंधन में आपसी खींचतान, नेताओं और कार्यकर्ताओं की टूट-फूट को लेकर तनाव बढ़ रहा है, खासकर ठाणे और कल्याण-डोंबिवली जैसे इलाकों में, जो एकनाथ शिंदे का गढ़ माने जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement