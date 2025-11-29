'विचारधारा पर टिका है महायुति, आगे भी चलता रहेगा', गठबंधन में फूट पर बोले एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन विचारधारा पर आधारित है और यह आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के आदर्शों पर टिका है.

और पढ़ें

'विचारधारा पर आधारित है हमारा गठबंधन'

शिंदे ने कहा, 'हमारा गठबंधन लंबे समय से विचारधारा पर आधारित है और यह आगे भी चलता रहेगा.' उन्होंने यह बयान महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की टिप्पणी के जवाब में दिया. गुरुवार को रवींद्र चव्हाण ने कहा था, 'मैं 2 दिसंबर तक गठबंधन को बचाना चाहता हूं. आरोपों पर बाद में जवाब दूंगा.'

निकाय चुनावों से पहले शिवसेना और बीजेपी के बीच तनाव

2 दिसंबर से शुरू होने वाले महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों से पहले शिवसेना और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ा हुआ है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी चुनौती भी गठबंधन की बड़ी परेशानी बनी हुई है. 2 दिसंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं, जो बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी से बने गठबंधन के लिए पहला बड़ा इलेक्शन टेस्ट होगा.

Advertisement

कोर्ट ने साफ किया है कि जिन 57 निकायों में 50 फीसदी आरक्षण सीमा पार हुई है, वहां नतीजे उसके अंतिम फैसले के अधीन रहेंगे, जिसकी पुष्टि राज्य निर्वाचन आयोग ने भी की है. वहीं, गठबंधन में आपसी खींचतान, नेताओं और कार्यकर्ताओं की टूट-फूट को लेकर तनाव बढ़ रहा है, खासकर ठाणे और कल्याण-डोंबिवली जैसे इलाकों में, जो एकनाथ शिंदे का गढ़ माने जाते हैं.

---- समाप्त ----