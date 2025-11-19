सेकंड फ्लोर पर पहुंचा तेंदुआ... फ्लैट में घुसा तो मच गई अफरा-तफरी, टीम ने किया रेस्क्यू, Video

महाराष्ट्र में नागपुर के भांडेवाड़ी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक तेंदुआ अचानक एक आवासीय इमारत की दूसरी मंजिल पर बने फ्लैट में घुस गया. सुबह के वक्त घर में हलचल महसूस होने पर मकान मालिक ने जैसे ही कमरे में झांका, उसकी नजर तेंदुए की पूंछ पर पड़ी. यह नजारा देखते ही घरवाले घबरा गए और दूसरे कमरे की ओर भागे. इसी के साथ तत्काल मामले की जानकारी पुलिस और वन विभाग को दी.
जानकारी के अनुसार, सूचना मिलने के बाद मौके की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम तुरंत पहुंची. वन विभाग की रेस्क्यू यूनिट ने मोर्चा संभाला. टीम ने पूरे फ्लैट को घेराबंदी में लिया और तेंदुए को सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए विशेष उपकरणों और नेट का इस्तेमाल किया. तेंदुआ घर के एक कोने में छिपा हुआ था, जिसके कारण रेस्क्यू टीम बेहद सतर्कता से आगे बढ़ी, ताकि किसी भी व्यक्ति या जानवर को नुकसान न हो.
इस मामले को लेकर खबर फैलते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान पूरे रेस्क्यू को देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को सुरक्षित दूरी पर रहने की अपील की, इसके बावजूद लोग भारी संख्या में जुट गए.
वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि तेंदुआ किस तरह कोने में बैठा हुआ था. मकान मालिक ने बताया कि बेटा घर में पहुंचा था तो उसने तेंदुआ की पूंछ देखी. उसने बाकी घर के लोगों को बताया तो सभी सुरक्षित जगह की तरफ भागे. फिलहाल वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू कर तेंदुए को पकड़ लिया है.