सेकंड फ्लोर पर पहुंचा तेंदुआ... फ्लैट में घुसा तो मच गई अफरा-तफरी, टीम ने किया रेस्क्यू, Video

नागपुर के भांडेवाड़ी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक तेंदुआ अचानक दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में घुस गया. घरवालों को जैसे ही पता चला कि कमरे में तेंदुआ है तो दहशत फैल गई. लोगों ने तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचना दी. देखते ही देखते इमारत के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई. वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए का रेस्क्यू किया.

दूसरी मंजिल के फ्लैट में घुसा तेंदुआ. (Photo: Screengrab)
महाराष्ट्र में नागपुर के भांडेवाड़ी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक तेंदुआ अचानक एक आवासीय इमारत की दूसरी मंजिल पर बने फ्लैट में घुस गया. सुबह के वक्त घर में हलचल महसूस होने पर मकान मालिक ने जैसे ही कमरे में झांका, उसकी नजर तेंदुए की पूंछ पर पड़ी. यह नजारा देखते ही घरवाले घबरा गए और दूसरे कमरे की ओर भागे. इसी के साथ तत्काल मामले की जानकारी पुलिस और वन विभाग को दी.

जानकारी के अनुसार, सूचना मिलने के बाद मौके की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम तुरंत पहुंची. वन विभाग की रेस्क्यू यूनिट ने मोर्चा संभाला. टीम ने पूरे फ्लैट को घेराबंदी में लिया और तेंदुए को सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए विशेष उपकरणों और नेट का इस्तेमाल किया. तेंदुआ घर के एक कोने में छिपा हुआ था, जिसके कारण रेस्क्यू टीम बेहद सतर्कता से आगे बढ़ी, ताकि किसी भी व्यक्ति या जानवर को नुकसान न हो.

यहां देखें Video

इस मामले को लेकर खबर फैलते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान पूरे रेस्क्यू को देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को सुरक्षित दूरी पर रहने की अपील की, इसके बावजूद लोग भारी संख्या में जुट गए.

यह भी पढ़ें: जब आधी रात 400 KV सबस्टेशन में घुस आया तेंदुआ, बिजली कर्मियों ने दिखाई बहादुरी, पकड़ा गया

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि तेंदुआ किस तरह कोने में बैठा हुआ था. मकान मालिक ने बताया कि बेटा घर में पहुंचा था तो उसने तेंदुआ की पूंछ देखी. उसने बाकी घर के लोगों को बताया तो सभी सुरक्षित जगह की तरफ भागे. फिलहाल वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू कर तेंदुए को पकड़ लिया है.

---- समाप्त ----
