scorecardresearch
 

Feedback

Latur: नदी के तेज बहाव में बह गई मां-बेटी, कड़ी मशक्कत के बाद मिले शव

महाराष्ट्र के लातूर में खेत में मजदूरी करने जा रही मां और बेटी की तिरु नदी में बहने से मौत हो गई. जलकोट तहसील के मर सांगवी गांव में यह हादसा तब हुआ जब दोनों नदी पार कर रही थीं. डैम से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण नदी का बहाव तेज हो गया और मां-बेटी पानी में बह गईं. गांव वालों ने दोनों के शव बाहर निकाले.

Advertisement
X
नदी में बहने से मां-बेटी की मौत (File Photo: Aniket Ankush Jadhav/ITG)
नदी में बहने से मां-बेटी की मौत (File Photo: Aniket Ankush Jadhav/ITG)

महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. जलकोट तहसील क्षेत्र के मर सांगवी गांव में खेत में मजदूरी के लिए जा रही मां और बेटी की तिरु नदी में बहने से मौत हो गई. मृतकों की पहचान 25 वर्षीय कौशल्या अजय वाघमारे और 14 वर्षीय रुक्मिणी अजय वाघमारे के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह मां और बेटी मजदूरी के लिए खेत जा रही थीं. गांव के पास बहने वाली तिरु नदी पार करते समय यह हादसा हुआ. लगातार हुई बारिश के कारण तिरु डैम पूरा भर चुका है. जरूरत अनुसार डैम से पानी छोड़ा जा रहा था. इसी दौरान अचानक नदी में पानी का बहाव बढ़ गया और दोनों मां-बेटी तेज धार में बह गईं.

नदी में बहने से मां-बेटी की मौत 

सम्बंधित ख़बरें

अंकित साहू भोपाल की एक मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी में नौकरी करते थे.
थाईलैंड में भोपाल के युवक की डूबने से मौत, कंपनी टूर पर गया था विदेश 
(Photo: Representational )
MP: सतना के 3 लोगों की नदी और तालाब में डूबने से मौत, एक को बचाया 
तीनों छात्रों की डूबने से मौत हो गई.(Photo: Anuj Mamar/ITG)
वाटरफॉल में तीन छात्रों की डूबने से मौत, स्कूल के बाद घूमने निकले थे दोस्त 
Negligence of the railway cost the lives of four children.
रेलवे पुल के गड्ढे में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत, उठे सवाल 
भागलपुर में दर्दनाक हादसा, 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत 

गांव में खेतों तक जाने का दूसरा रास्ता न होने की वजह से लोग अक्सर नदी पार कर खेतों तक पहुंचते हैं. हादसे के समय कौशल्या और रुक्मिणी ने भी यही रास्ता चुना था. पानी का स्तर तेजी से बढ़ने से दोनों को गहराई का अंदाजा नहीं लगा और वे बहकर डूब गईं.

कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने शवों को निकाला

Advertisement

घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव नदी से बाहर निकाले. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए जलकोट के सरकारी अस्पताल भेज दिया है. गांव में इस घटना के बाद शोक का माहौल है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement