Latur: नदी के तेज बहाव में बह गई मां-बेटी, कड़ी मशक्कत के बाद मिले शव

महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. जलकोट तहसील क्षेत्र के मर सांगवी गांव में खेत में मजदूरी के लिए जा रही मां और बेटी की तिरु नदी में बहने से मौत हो गई. मृतकों की पहचान 25 वर्षीय कौशल्या अजय वाघमारे और 14 वर्षीय रुक्मिणी अजय वाघमारे के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह मां और बेटी मजदूरी के लिए खेत जा रही थीं. गांव के पास बहने वाली तिरु नदी पार करते समय यह हादसा हुआ. लगातार हुई बारिश के कारण तिरु डैम पूरा भर चुका है. जरूरत अनुसार डैम से पानी छोड़ा जा रहा था. इसी दौरान अचानक नदी में पानी का बहाव बढ़ गया और दोनों मां-बेटी तेज धार में बह गईं.

नदी में बहने से मां-बेटी की मौत

गांव में खेतों तक जाने का दूसरा रास्ता न होने की वजह से लोग अक्सर नदी पार कर खेतों तक पहुंचते हैं. हादसे के समय कौशल्या और रुक्मिणी ने भी यही रास्ता चुना था. पानी का स्तर तेजी से बढ़ने से दोनों को गहराई का अंदाजा नहीं लगा और वे बहकर डूब गईं.

कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने शवों को निकाला

घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव नदी से बाहर निकाले. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए जलकोट के सरकारी अस्पताल भेज दिया है. गांव में इस घटना के बाद शोक का माहौल है.

