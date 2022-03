तलवार लहराने का आरोप, महाराष्ट्र के दो मंत्री और शायर इमरान प्रतापगढ़ी पर केस

महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़, कपड़ा मंत्री असलम शेख और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक कार्यक्रम में कथित रूप से तलवार लहराने को लेकर सोमवार को केस दर्ज किया गया है. मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कांग्रेस नेता और शायर इमरान प्रतापगढ़ी के स्वागत में बाद्रा स्थित रंग शारदा भवन में रविवार रात एक कार्यक्रम आयोजित गया था, जहां यह घटना हुई.

आर्म्स व पुलिस एक्ट में दर्ज हुआ केस

अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम की फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है. इनमें इमरान प्रतापगढ़ी समेत शेख और गायकवाड़ तलवार लहराते हुए देखे जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने बॉम्बे पुलिस एक्ट, आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में इमरान प्रतापगढ़, दो मंत्री समेत अन्य लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है.

मेरी शिकायत पर केस दर्ज: बीजेपी नेता

भाजपा नेता मोहित कंबोज ने दावा किया कि पुलिस ने उनकी शिकायत के बाद सभी के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है.

FIR Registered By Mumbai Police Against Minister Aslam Sheikh , Minister Varsha Gaikward and Others Congress Leaders On My Complain Yesterday Of Bandra Sword Incident !



Satyameva Jayate !