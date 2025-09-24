scorecardresearch
 

संपत्ति विवाद में बुजुर्ग कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, बेटा और बिजनेस पार्टनर गिरफ्तार

महाराष्ट्र के मुंबई में एक व्यापारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस व्यापारी के बेटे और एक सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है. जबकि एक अन्य सुपारी किलर की तलाश जारी है.

व्यापारिक विवाद में बिजनेसमैन की हत्या. (Photo: Representational )
मुंबई के कांदिवली इलाके में संपत्ति विवाद को लेकर पुलिस ने एक व्यक्ति को एक सुपारी किलर को सुपारी देकर अपने 70 वर्षीय व्यवसायी पिता की चाकू मारकर हत्या करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने एक एजेंसी को बताया कि घटना रविवार को हुई और पुलिस ने पीड़ित के बेटे और उसके व्यापारिक साझेदार को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, तीसरे आरोपी की तलाश जारी है.

सीसीटीवी से लगा हत्यारों का सुराग

मृतक मोहम्मद सैयद (70) कांदिवली के चारकोप स्थित सरकारी औद्योगिक क्षेत्र में एक धातु कारखाना चलाते थे. रविवार सुबह, सैयद हमेशा की तरह अपने कारखाने गए थे. लेकिन दोपहर करीब 12 बजे उन्हें चाकू के कई घावों के साथ मृत पाया गया.

यह भी पढ़ें: पति को रोजाना 'मौत' परोस रही थी पत्नी, 17 दिन में गई जान, हैरान कर देगी मुंबई मर्डर की मिस्ट्री

जांच के दौरान पुलिस को सुबह दो लोग कारखाने के परिसर में घुसते हुए मिले. सीसीटीवी फुटेज में सैयद पर चाकुओं से जानलेवा हमला करने से पहले वे लगभग एक घंटे तक अंदर रहे. उन्होंने बताया कि हत्या के बाद हमलावरों ने हथियार कारखाने के अंदर एक पानी की टंकी में फेंक दिया. जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया.

एक विशेष टीम ने नवी मुंबई में एक हमलावर का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान मोहम्मद इस्लाम (26) के रूप में हुई है. जिसने अपना अपराध कबूल कर लिया है. वहीं जब पुलिस ने उससे पूछा कि हत्या का आदेश किसने दिया था, तो उसने मृतक के बड़े बेटे हमीद सैयद (41) और उसके व्यापारिक साझेदार व करीबी दोस्त शानू चौधरी (40) का नाम लिया.

6 लाख रुपये की ली थी सुपारी 

पुलिस ने हमीद और चौधरी, जो दोनों हत्यारों में से एक था, दोनों को गिरफ्तार कर लिया. अब दूसरे भाड़े के हत्यारे का पता लगाने के प्रयास जारी हैं. हत्या के पीछे का मकसद लंबे समय से चला आ रहा वित्तीय विवाद था. चौधरी ने हमीद के साथ साझेदारी में सैयद की कांच की फैक्ट्री में लगभग एक करोड़ रुपये का निवेश किया था.

बाद में सैयद ने लाभ की राशि साझा करने से इनकार कर दिया और यहां तक कि फैक्ट्री परिसर को बिक्री के लिए भी रख दिया. जिससे हमीद और चौधरी नाराज हो गए. उन्होंने बताया कि फैक्ट्री पिछले एक महीने से बंद भी थी. दोनों ने हत्या की साजिश रची और सैयद को खत्म करने के लिए सुपारी किलर इस्लाम को 6.5 लाख रुपये दिए.

---- समाप्त ----
