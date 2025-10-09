कफ सिरप मामले में नागपुर पहुंचे सीएम मोहन यादव, बोले- तमिलनाडु सरकार सहयोग नहीं कर रही है

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार दोपहर कफ सिरप मामले में नागपुर पहुंचे. यहां उन्होंने अस्पतालों में भर्ती बच्चों का हाल जाना और उनके परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों को हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए.

मोहन यादव सबसे पहले नागपुर एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली और प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से हर तरह की मदद का भरोसा दिया. इसके बाद वे नागपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती अन्य बच्चों की भी स्थिति देखी.

अस्पताल में भर्ती बच्चों का हाल जानने पहुंचे सीएम मोहन यादव

मध्य प्रदेश के इस कफ सिरप प्रकरण में अब तक नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज के दौरान 24 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ बच्चे अभी भी वेंटिलेटर पर हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बच्चों के परिजनों से बातचीत के बाद मीडिया से कहा कि तमिलनाडु सरकार इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि बच्चों की जानें जा रही हैं और आवश्यक जानकारी व सहयोग समय पर नहीं मिल रहा है.

Advertisement

तमिलनाडु सरकार सहयोग न करने का आरोप लगाया

इसके अलावा सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के इलाज और जांच से जुड़े हर कदम पर गंभीर है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----