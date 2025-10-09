scorecardresearch
 

Feedback

कफ सिरप मामले में नागपुर पहुंचे सीएम मोहन यादव, बोले- तमिलनाडु सरकार सहयोग नहीं कर रही है

कफ सिरप मामले में नागपुर के अस्पतालों में भर्ती बच्चों का हाल जानने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को नागपुर पहुंचे. उन्होंने एम्स और सरकारी अस्पताल में भर्ती बच्चों से मुलाकात की. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है.

Advertisement
X
बच्चों का हाल जानने नागपुर पहुंचे सीएम मोहन यादव (Photo: Screengrab)
बच्चों का हाल जानने नागपुर पहुंचे सीएम मोहन यादव (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार दोपहर कफ सिरप मामले में नागपुर पहुंचे. यहां उन्होंने अस्पतालों में भर्ती बच्चों का हाल जाना और उनके परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों को हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए.

मोहन यादव सबसे पहले नागपुर एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली और प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से हर तरह की मदद का भरोसा दिया. इसके बाद वे नागपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती अन्य बच्चों की भी स्थिति देखी.

अस्पताल में भर्ती बच्चों का हाल जानने पहुंचे सीएम मोहन यादव

सम्बंधित ख़बरें

Supreme Court
कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सख्त नियम और मुआवजे की मांग 
कफ सिरप मामले को लेकर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया बयान. (Photo: Screengrab)
बच्चों का इलाज सरकार कराएगी... बोले MP के स्वास्थ्य मंत्री 
बैतूल की एक महिला अपने बच्चे की तस्वीर दिखाती हुई रो पड़ी.(Photo:PTI)
कफ सिरप से MP के 2 और बच्चों की मौत, मरने वालों की संख्या 22 हुई 
two cough syurps bans.
तेलंगाना DCA ने 'रेलाइफ और रेस्पिफ्रेश टीआर' कफ सिरप को किया बैन 
SRESAN MEDICALS OWNER RANGANATHAN
21 जिंदगियों का कातिल कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक हिरासत में, MP पुलिस का एक्शन 

मध्य प्रदेश के इस कफ सिरप प्रकरण में अब तक नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज के दौरान 24 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ बच्चे अभी भी वेंटिलेटर पर हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बच्चों के परिजनों से बातचीत के बाद मीडिया से कहा कि तमिलनाडु सरकार इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि बच्चों की जानें जा रही हैं और आवश्यक जानकारी व सहयोग समय पर नहीं मिल रहा है.

Advertisement

तमिलनाडु सरकार सहयोग न करने का आरोप लगाया

इसके अलावा सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के इलाज और जांच से जुड़े हर कदम पर गंभीर है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement