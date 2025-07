बांद्रा बैंडस्टैंड पर महिला ने अरब सागर में लगाई छलांग, मुंबई पुलिस के सिपाही ने बचाई जान

मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड पर बुधवार शाम एक महिला द्वारा आत्महत्या की कोशिश करने का मामला सामने आया है. महिला ने मानसिक तनाव के चलते अरब सागर में छलांग लगा दी. लेकिन वहां तैनात मुंबई पुलिस के सिपाही साईनाथ देवडे ने तुरंत पानी में कूदकर उसकी जान बचा ली.

यह घटना बुधवार शाम करीब 5 बजे की है. सिपाही साईनाथ देवडे उस समय बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पहरेदारी ड्यूटी पर थे और बैंडस्टैंड की तरफ गश्त कर रहे थे. उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक महिला पानी में डूब रही है.

आत्महत्या की कोशिश कर रही महिला को पुलिस ने बचाया

उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर बिना समय गंवाए समुद्र में छलांग लगाई और महिला को बाहर निकाला. महिला अर्ध-बेहोशी की हालत में थी, जिसे तुरंत नगर निगम के अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार महिला की स्थिति अब स्थिर है.

पुलिस के अनुसार महिला बांद्रा पश्चिम की रहने वाली है और पिछले 20 वर्षों से मानसिक बीमारी का इलाज ले रही है. उस दिन टहलते समय उसे ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है, जिससे घबराकर उसने यह कदम उठाया.

A 53-year-old woman with a mental illness jumped into the sea at Bandstand, Bandra, reportedly fearing that someone was chasing her.



Upon witnessing the incident, on-duty Police Constable Sainath Devde immediately dived into the water and rescued her.



She was semi-conscious… pic.twitter.com/20WgVZh9fl