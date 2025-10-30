scorecardresearch
 

Feedback

गोवा के बाद मुंबई में भी बारिश, समुद्र में ऊंची लहरों का अलर्ट, IMD ने जारी की ये चेतावनी

अरब सागर में बने डिप्रेशन के चलते मुंबई के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया. मौसम विभाग(IMD) ने कई तटीय क्षेत्रों में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी भी दी है. अरब सागर में बना यह डिप्रेशन अब गुजरात की ओर बढ़ गया है. आइए जानते हैं कहां-कहां अलर्ट जारी किया गया है.

Advertisement
X
मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. (Photo: ITG)
मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. (Photo: ITG)

गोवा के कई हिस्सों में बारिश के बाद, ईस्ट-सेंट्रल अरब सागर में बना डिप्रेशन अब गुजरात की ओर बढ़ रहा है. इसका असर मराठवाड़ा और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में भी देखने को मिल रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए आंशिक रूप से बादल छाए रहने, गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है.

मौसम विभाग के मुताबिक, मुंबई में अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम 26°C के आसपास रहने का अनुमान है. बता दें अब यह डिप्रेशन गुजरात की ओर बढ़ गया है. IMD ने बताया कि नॉर्थ कोंकण के ज्यादातर जिलों में मध्यम बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

साउथ कोंकण-गोवा, नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र के कई जिलों में भी बारिश हो सकती है. साउथ मध्य महाराष्ट्र के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ होने की संभावना जताई गई है.

सम्बंधित ख़बरें

Smriti Mandhana, Shafali Verma
प्रतीका की जगह शेफाली... टेंशन या गेमचेंजर? सेमीफाइनल में टीम इंड‍िया इन सवालों में उलझी 
साउथ के शहरों में बिक रहे हैं किफायती घर
प्रॉपर्टी मार्केट में क्यों दिल्ली और मुंबई से आगे निकल गए साउथ के ये शहर? 
What are the exact allegations against Aditya Thackeray in the petition?
मरे हुए जिंदा, छोटे कमरे में 38 वोटर...मुंबई की वर्ली सीट पर वोटर लिस्ट की आद‍ित्य ठाकरे का दावा 
PM Modi holds an important meeting in Mumbai on the mission Maritime Power!
मुंबई में PM मोदी का मिशन 'समुद्री शक्ति', इंडिया मैरीटाइम वीक से देंगे संदेश 
Modi Mumbai
मुंबई में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव का आगाज, PM मोदी करेंगे संबोधित 

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि ईस्टसेंट्रल अरब सागर पर बना यह डिप्रेशन बीते 6 घंटों में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पश्चिम की ओर मूव करता रहा और आज, 30 अक्टूबर 2025 को सुबह 5:30 बजे तक वहीं केंद्रित रहा.

 

Depression in Arabian Sea (Photo: IMD)
Depression in Arabian Sea (Photo: IMD)

इसका सेंटर लेटिट्यूड 17.9°N और लॉन्गिट्यूड 68.2°E के पास है. जो वेरावल (गुजरात) से लगभग 400 किलोमीटर साउथ-वेस्ट, मुंबई (महाराष्ट्र) से 510 किलोमीटर वेस्ट-साउथ-वेस्ट, और पणजी (गोवा) से 660 किलोमीटर वेस्ट-नॉर्थ-वेस्ट की दूरी पर है. यह सिस्टम अगले 36 घंटों में ईस्टसेंट्रल अरेबियन सी में पश्चिम की ओर मूव कर सकता है.

Advertisement

ऊंची लहरों की चेतावनी
महाराष्ट्र के रायगढ़ तट पर उल्वा मोहा से बागमंडला तक 30 अक्टूबर रात 11:30 बजे तक 2.7 से 3.0 मीटर ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी गई थी. इसी तरह ठाणे, मुंबई और आसपास के तटीय इलाकों में भी 2.6 से 3.1 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है. मौसम विभाग ने समुद्री गतिविधियों और किनारों  से सावधान रहने की सलाह दी है.

30 और 31 अक्टूबर को कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा के तटों और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में 35 से 45 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो 55 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं. ईस्ट-सेंट्रल अरब सागर के कुछ हिस्सों में 45 से 55 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और 65 किमी/घंटा तक की गति तक पहुंचने की संभावना बताई गई है. मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Advertisement