गोवा के बाद मुंबई में भी बारिश, समुद्र में ऊंची लहरों का अलर्ट, IMD ने जारी की ये चेतावनी

गोवा के कई हिस्सों में बारिश के बाद, ईस्ट-सेंट्रल अरब सागर में बना डिप्रेशन अब गुजरात की ओर बढ़ रहा है. इसका असर मराठवाड़ा और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में भी देखने को मिल रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए आंशिक रूप से बादल छाए रहने, गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है.

मौसम विभाग के मुताबिक, मुंबई में अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम 26°C के आसपास रहने का अनुमान है. बता दें अब यह डिप्रेशन गुजरात की ओर बढ़ गया है. IMD ने बताया कि नॉर्थ कोंकण के ज्यादातर जिलों में मध्यम बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

साउथ कोंकण-गोवा, नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र के कई जिलों में भी बारिश हो सकती है. साउथ मध्य महाराष्ट्र के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ होने की संभावना जताई गई है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि ईस्टसेंट्रल अरब सागर पर बना यह डिप्रेशन बीते 6 घंटों में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पश्चिम की ओर मूव करता रहा और आज, 30 अक्टूबर 2025 को सुबह 5:30 बजे तक वहीं केंद्रित रहा.

Depression in Arabian Sea (Photo: IMD)

इसका सेंटर लेटिट्यूड 17.9°N और लॉन्गिट्यूड 68.2°E के पास है. जो वेरावल (गुजरात) से लगभग 400 किलोमीटर साउथ-वेस्ट, मुंबई (महाराष्ट्र) से 510 किलोमीटर वेस्ट-साउथ-वेस्ट, और पणजी (गोवा) से 660 किलोमीटर वेस्ट-नॉर्थ-वेस्ट की दूरी पर है. यह सिस्टम अगले 36 घंटों में ईस्टसेंट्रल अरेबियन सी में पश्चिम की ओर मूव कर सकता है.

Advertisement

A) Depression [Remnant of Severe Cyclonic Storm “Montha”] weakened into a Well Marked Low Pressure area over east Vidarbha and adjoining south Chhattisgarh and (B) Depression over eastcentral Arabian Sea



(A) Depression [Remnant of Severe Cyclonic Storm “Montha”] weakened into a… pic.twitter.com/UTCYa1gDBx — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 30, 2025

ऊंची लहरों की चेतावनी

महाराष्ट्र के रायगढ़ तट पर उल्वा मोहा से बागमंडला तक 30 अक्टूबर रात 11:30 बजे तक 2.7 से 3.0 मीटर ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी गई थी. इसी तरह ठाणे, मुंबई और आसपास के तटीय इलाकों में भी 2.6 से 3.1 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है. मौसम विभाग ने समुद्री गतिविधियों और किनारों से सावधान रहने की सलाह दी है.

30 और 31 अक्टूबर को कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा के तटों और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में 35 से 45 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो 55 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं. ईस्ट-सेंट्रल अरब सागर के कुछ हिस्सों में 45 से 55 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और 65 किमी/घंटा तक की गति तक पहुंचने की संभावना बताई गई है. मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है.

---- समाप्त ----