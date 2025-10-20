scorecardresearch
 

अमरावती: लगातार 25 घंटे डोसा बनाने का विश्व रिकॉर्ड, मुफ्त खाने वालों की उमड़ी भीड़

अमरावती के शेफ विष्णु मनोहर ने लगातार 25 घंटे डोसे बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया. पिछले साल नागपुर में 24 घंटे का रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्होंने गुणवंत लॉन में यह कीर्तिमान स्थापित किया. सभी डोसे मुफ्त परोसे गए, जिससे शहरवासियों में उत्साह बढ़ा. यह उनके पाक कला से जुड़े 31वें रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हुआ. आयोजन ने अमरावती में स्वादिष्ट डोसे और उत्सव का माहौल बनाया.

अमरावती में शेफ विष्णु मनोहर का 25 घंटे लगातार डोसा बनाने का विश्व रिकॉर्ड. (Photo: Screengrab)
अमरावती प्रसिद्ध शेफ विष्णु मनोहर ने अमरावती शहर में लगातार 25 घंटे तक डोसे बनाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है. शनिवार सुबह 7 बजे से शुरू हुए इस आयोजन में उन्होंने स्वादिष्ट डोसे बनाना शुरू किया, और जैसे ही खबर फैली, शहरवासियों की भारी भीड़ अपने पसंदीदा डोसे का स्वाद चखने के लिए उमड़ पड़ी.

पिछले साल लगातार 24 घंटे डोसा बनाया था 
पिछले साल दिवाली के मौके पर शेफ विष्णु मनोहर ने नागपुर में लगातार 24 घंटे डोसे बनाकर रिकॉर्ड बनाया था. इस बार उन्होंने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अमरावती के गुणवंत लॉन में 25 घंटे लगातार डोसे बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया. इस दौरान तैयार सभी डोसे लोगों को मुफ्त में परोसे गए. यह जानकर अमरावती के लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई और लोग लंबी कतारों में खड़े होकर गर्मागर्म डोसे का आनंद लेने पहुंचे.

शनिवार दिनभर और पूरी रात तक चले इस आयोजन में शहरवासियों ने न केवल स्वादिष्ट डोसे का आनंद लिया बल्कि शेफ विष्णु मनोहर के पाक कौशल और नए रिकॉर्ड को भी सराहा. लोगों ने इस अवसर को कैमरों और मोबाइल में कैद किया और सोशल मीडिया पर भी साझा किया.

31वां रिकॉर्ड बन गया है
शेफ विष्णु मनोहर के नाम अब तक कुल 30 पाक कला से जुड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं. अमरावती में बनाए गए इस नए रिकॉर्ड के साथ यह उनका 31वां रिकॉर्ड बन गया है. इस दौरान उन्होंने यह साबित किया कि समर्पण, मेहनत और रचनात्मकता के जरिए किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है. अमरावतीकरों के लिए यह आयोजन सिर्फ स्वादिष्ट डोसे का अवसर नहीं था, बल्कि शहर में उत्सव और खुशी का भी एक खास पल बन गया.

इस रिकॉर्ड के साथ ही शेफ विष्णु मनोहर ने भारतीय पाक कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का अपना प्रयास जारी रखा है और भविष्य में भी ऐसे अनोखे और चुनौतीपूर्ण प्रयास करने की योजना बनाई है.

