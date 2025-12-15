scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमरावती में आग का गोला बनी चलती कार, चालक ने कूदकर बचाई जान

महाराष्ट्र के अमरावती में चलती कार में अचानक आग लग गई. जिससे कार आग का गोला बन गई और ड्राइवर कार से कूद किया. जिसके चलते उसकी जान बच गई.

Advertisement
X
चलती कार में लगी आग. (Photo: Screengrab)
चलती कार में लगी आग. (Photo: Screengrab)

अमरावती के दर्यापुर तालुका से एक बड़ी और सनसनीखेज घटना सामने आई है. रविवार शाम करीब 7 बजे दर्यापुर के समीप रामतीर्थ फाटा के पास एक चार पहिया वाहन में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की आशंका जताई जा रही है. आग लगते ही वाहन चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

यह भी पढ़ें: आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, आठ वाहन आपस में टकराए, बस ड्राइवर की मौत

सम्बंधित ख़बरें

यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड. (File Photo: ITG)
UP ने किया टॉप, उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन में देश में सबसे आगे 
Ludhiana fire
लुधियाना के वेस्टएंड मॉल में लगी आग, मल्टीप्लेक्स में फिल्म देख रहे लोग जान बचाकर भागे 
मुंबई के शख्स को बेच दिए नकली जेवरात. (Photo: Representational)
मुंबई के कारोबारी को 25 लाख में बेच दिए नकली जेवरात... बोला- खुदाई में मिले हैं 
लड़की ने जिम जाने के लिए बुक की थी बाइक टैक्सी. (Photo: Screengrab)
लड़की ने बुक की बाइक टैक्सी, ड्राइवर सुनसान इलाके में ले गया, करने लगा छेड़छाड़ 
ठाणे में मजदूर की मौत. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र: पुराने टिकट घर को गिराने के दौरान हादसा, ऊपर गिरी लोहे की सीढ़ी... मजदूर की मौत 

अचानक आग ने लिया विकराल रूप

बताया जा रहा है कि यह चार पहिया वाहन अकोला जिले के कापशी की है और चालक दर्यापुर के जैनपुर गांव में अपने रिश्तेदारों के यहां जा रहा था. रास्ते में रामतीर्थ फाटा के पास अचानक वाहन से धुआं निकलने लगा और कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.

घटना की सूचना मिलते ही दर्यापुर नगरपालिका का अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हालांकि तब तक वाहन पूरी तरह जल चुका था. इस घटना से कुछ समय के लिए परिसर में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहन का भारी नुकसान हुआ है. पुलिस और प्रशासन द्वारा घटना की आगे की जांच की जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement