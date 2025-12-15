अमरावती में आग का गोला बनी चलती कार, चालक ने कूदकर बचाई जान

अमरावती के दर्यापुर तालुका से एक बड़ी और सनसनीखेज घटना सामने आई है. रविवार शाम करीब 7 बजे दर्यापुर के समीप रामतीर्थ फाटा के पास एक चार पहिया वाहन में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की आशंका जताई जा रही है. आग लगते ही वाहन चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

अचानक आग ने लिया विकराल रूप

बताया जा रहा है कि यह चार पहिया वाहन अकोला जिले के कापशी की है और चालक दर्यापुर के जैनपुर गांव में अपने रिश्तेदारों के यहां जा रहा था. रास्ते में रामतीर्थ फाटा के पास अचानक वाहन से धुआं निकलने लगा और कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.

घटना की सूचना मिलते ही दर्यापुर नगरपालिका का अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हालांकि तब तक वाहन पूरी तरह जल चुका था. इस घटना से कुछ समय के लिए परिसर में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहन का भारी नुकसान हुआ है. पुलिस और प्रशासन द्वारा घटना की आगे की जांच की जा रही है.

