नागपुर: IPS अधिकारी की बेटी ने की खुदकुशी, AIIMS के डर्माटोलॉजी की प्रथम वर्ष की थी छात्रा

नागपुर में एआईआईएमएस की एक छात्रा ने अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली. पुलिस के मुताबिक यह मामला मंगलवार शाम का है जब समृद्धि पांडे (25) का शव उनके सानेगांव इलाके स्थित मंजिरा अपार्टमेंट के फ्लैट से मिला. समृद्धि एआईआईएमएस नागपुर में डर्माटोलॉजी की प्रथम वर्ष की छात्रा थीं.

और पढ़ें

समृद्धि पांडे आईपीएस अधिकारी कृष्णकांत पांडे की बेटी थीं, जो फिलहाल सीआरपीएफ में पुणे के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) के पद पर तैनात हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, समृद्धि पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थीं.

छात्रा ने फ्लैट में की खुदकुशी

मंगलवार शाम जब उनकी रूममेट फ्लैट पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद मिला. काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर उसने दूसरे रास्ते से अंदर जाकर देखा तो समृद्धि पंखे से लटकी मिलीं. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है. प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है. पुलिस अब समृद्धि के दोस्तों और सहपाठियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह किन कारणों से तनाव में थीं. अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है.

Advertisement

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----