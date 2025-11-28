scorecardresearch
 
रांची: ड्राइविंग के दौरान बेहोश हुआ स्कूल बस ड्राइवर, अनियंत्रित होकर कई वाहनों को कुचला

रांची के रातू रोड पर गुरुवार को बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब स्कूल बस चलाते समय ड्राइवर अचानक बेहोश हो गया. बस अनियंत्रित होकर कई दोपहिया वाहनों से टकराई और एक पोल से भिड़कर रुकी. हादसे के समय बस में बच्चे सवार थे, लेकिन सभी सुरक्षित रहे. स्थानीय लोगों ने बेहोश ड्राइवर को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया.

रांची में बड़ा हादसा टला.(Photo: Satyajit/ITG)
रांची में बड़ा हादसा टला.(Photo: Satyajit/ITG)

रांची के रातू रोड इलाके में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब स्कूल बस चलाते वक्त ही उसका ड्राइवर अचानक बेहोश हो गया. ड्राइवर की बेहोशी के कारण बस अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार में इधर-उधर मुड़ने लगी. इस दौरान कई दुपहिया वाहन उसकी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए. सौभाग्य से बस में सवार स्कूली बच्चों को कोई चोट नहीं आई और सड़क पर मौजूद लोग भी सुरक्षित रहे.

बस अनियंत्रित होकर पोल से टकराई

स्थानीय लोगों के मुताबिक, बस अचानक एक तरफ तेजी से मुड़ी, जिससे लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है. कुछ ही सेकंड में कई बाइक और स्कूटी बस की चपेट में आ गए. जब तक लोग कुछ कर पाते, बस एक पोल से जाकर टकराई और वहीं रुक गई. टक्कर नहीं होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि बस उस समय व्यस्त सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही थी.

यह भी पढ़ें: धोनी का घर, फोकस में रोहित-कोहली... रांची ODI में कौन से ख‍िलाड़ी बनेंगे गेमचेंजर?

बच्चों में दहशत, ड्राइवर अस्पताल भेजा गया

हादसे के वक्त बस में कई स्कूली बच्चे मौजूद थे. बस रुकते ही बच्चे घबरा गए, लेकिन स्थानीय लोगों और स्कूल स्टाफ ने तुरंत उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ड्राइवर की हालत ठीक नहीं लग रही थी. उसे बस से उतारकर तुरंत नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत का उपचार जारी है.

रांची

बड़ी दुर्घटना से बचा शहर

रातू रोड जैसे व्यस्त इलाके में स्कूल बस का यूं अनियंत्रित होना बड़ा खतरा बन सकता था. लेकिन बस का पोल से टकराकर रुक जाना और बच्चों का सुरक्षित बच जाना राहत की बात रही. स्थानीय लोगों ने मौके पर सक्रियता दिखाते हुए न केवल बच्चों को सुरक्षित निकाला, बल्कि ड्राइवर को भी तुरंत अस्पताल पहुंचाया.

---- समाप्त ----
