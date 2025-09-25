रामगढ़ में हथिनी और बच्चा कुएं में गिरा, 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों को सुरक्षित निकाला गया

झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला वन क्षेत्र के परसाडीह जंगल में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया. हाथियों का झुंड जंगल से गुजर रहा था, इसी दौरान एक हथिनी अपने बच्चे के साथ खुले कुएं में गिर गई. कुएं में गिरने के बाद दोनों हाथी जोर जोर से चिंघाड़ने लगे. आवाज सुनकर पास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे. वहां का नजारा देखकर लोग हैरान रह गए क्योंकि कुएं में दो हाथी फंसे थे.

राहत की बात यह रही कि कुएं में पानी कम होने के कारण दोनों हाथी सुरक्षित थे. ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी. स्थानीय लोगों ने बताया कि यह कुआं परसाडीह गांव के दीनाराम मांझी की जमीन पर मनरेगा के तहत लगभग 25 फीट गहरा खोदा गया है. चारों ओर घनी झाड़ियां होने के कारण हाथियों को कुएं का पता नहीं चल पाया.

हथिनी और उसका बच्चा कुएं में गिरा

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. जेसीबी की मदद से कुएं की दीवार काटकर रास्ता बनाया गया. इसके बाद दोनों हाथियों को सावधानी से बाहर निकाला गया. रेस्क्यू ऑपरेशन करीब दो घंटे तक चला.

दो घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निलाका गया

कुएं से बाहर निकलने के बाद हथिनी और उसका बच्चा जंगल की ओर चले गए. इस घटना को देखने के लिए आसपास के गांवों से काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी. रामगढ़ डीएफओ नीतीश कुमार ने मौके पर मौजूद रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया. उन्होंने कहा कि दोनों हाथियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और वे पूरी तरह स्वस्थ हैं.

---- समाप्त ----