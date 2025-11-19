शराब पीने से मना करने पर पत्नी की हत्या, पति ने रस्सी से घोंटा गला

झारखंड के पलामू के असेहर गांव में एक 38 वर्षीय व्यक्ति की उसकी पत्नी ने गला घोंटकर हत्या कर दी. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. यह घटना रविवार देर रात पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में हुई.

और पढ़ें

शराब पीने से रोकने को लेकर हुआ विवाद

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है. पनकी थाने के प्रभारी राजेश के अनुसार रविवार शाम को व्यक्ति शराब पीने के लिए बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर उसकी पत्नी ने उसे रोक दिया.

यह भी पढ़ें: खशोगी मर्डर केस पर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को ट्रंप ने किया खारिज, बोले- क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था

इसके बाद बहस शुरू हो गई, जो हिंसक झड़प में बदल गई और इस दौरान व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया. अधिकारी ने बताया कि गुस्से में आकर उसने रस्सी से उसका गला घोंट दिया. मृतक की पहचान उदय यादव के रूप में हुई है.

यह भी पढ़ें: थार के लिए पत्नी का मर्डर...बीजेपी नेता पर दहेज हत्या का आरोप, चुपचाप कर रहे थे अंतिम संस्कार

Advertisement

पुलिस ने शुरू की जांच

राजेश ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है. आरोपी महिला को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

---- समाप्त ----