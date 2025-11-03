तीन बच्चों की मां पर चढ़ा इश्क का बुखार, सुबह कमाने गया पति शाम को घर पहुंचा तो प्रेमी के साथ हो चुकी थी फरार

झारखंड के गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के सोहबरिया गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां तीन बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई. पीड़ित पति कामेश्वर चौधरी ने थाने में आवेदन देकर पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

पति गया था काम पर, तभी फरार हुई पत्नी

जानकारी के अनुसार, 30 वर्षीय महिला बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई. उस दिन उसका पति काम पर बाहर गया हुआ था. घर लौटने पर जब पत्नी नहीं मिली, तो पूछताछ में पता चला कि वह नंदकुली चौधरी नामक युवक के साथ भाग गई है.

पीड़ित पति ने बताया कि पत्नी तीन छोटे बच्चों को छोड़कर चली गई है. इसके अलावा वह घर से करीब 32 हजार 500 रुपये नकद और कुछ घरेलू सामान भी लेकर गई. पति ने पुलिस से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द दोनों को खोजा जाए और उसे न्याय दिलाया जाए.

घटना से गांव के लोग भी हैरान

मेराल थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.फरार महिला और उसके प्रेमी की तलाश में पुलिस टीम लगा दी गई है. थाना प्रभारी ने कहा कि दो से तीन दिनों के भीतर दोनों को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है.

वहीं इस घटना ने पूरे गांव को हैरान कर दिया है. लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर तीन बच्चों की मां ने ऐसा कदम क्यों उठाया. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है.

