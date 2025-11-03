scorecardresearch
 

Feedback

तीन बच्चों की मां पर चढ़ा इश्क का बुखार, सुबह कमाने गया पति शाम को घर पहुंचा तो प्रेमी के साथ हो चुकी थी फरार

झारखंड के गढ़वा में एक महिला अपने तीन बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई. शाम को जब उसका पति घर पहुंचा तो पत्नी नहीं थी. जिसके बाद उसने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया.

Advertisement
X
तीन बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ भागी महिला. (Photo: Representational )
तीन बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ भागी महिला. (Photo: Representational )

झारखंड के गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के सोहबरिया गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां तीन बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई. पीड़ित पति कामेश्वर चौधरी ने थाने में आवेदन देकर पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

पति गया था काम पर, तभी फरार हुई पत्नी

जानकारी के अनुसार, 30 वर्षीय महिला बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई. उस दिन उसका पति काम पर बाहर गया हुआ था. घर लौटने पर जब पत्नी नहीं मिली, तो पूछताछ में पता चला कि वह नंदकुली चौधरी नामक युवक के साथ भाग गई है.

सम्बंधित ख़बरें

सांकेतिक फोटो
बिजनौर: प्रेमी संग फरार हुई 3 बच्चों की मां, साथ में कैश-गोल्ड भी ले गई, वीडियो वायरल 
ग्रामीणों ने पति-पत्नी को अर्धनग्न कर घुमाया
प्रेमी संग फरार हो गई थी तीन बच्चों की मां, घर वापसी पर ग्रामीणों ने पति के साथ अर्धनग्न कर घुमाया  
गोरखपुर में बिजली के खंभे पर चढ़ी तीन बच्चों की मां (फोटो- सोशल मीडिया)
पति के साथ प्रेमी को भी रखने की जिद पर अड़ी 3 बच्चों की मां, खंभे पर चढ़ बन गई 'बसंती' 
Snake Temple
मंदिर में दिखा सांप, लोगों ने शुरू कर दी पूजा 
CO GF
सीओ को पत्नी ने प्रेमिका के साथ पकड़ा 

यह भी पढ़ें: Bihar: चार बच्चों का पिता, तीन बच्चों की मां से कोर्ट मैरिज करने पहुंचा तो हुआ ये  

पीड़ित पति ने बताया कि पत्नी तीन छोटे बच्चों को छोड़कर चली गई है. इसके अलावा वह घर से करीब 32 हजार 500  रुपये नकद और कुछ घरेलू सामान भी लेकर गई. पति ने पुलिस से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द दोनों को खोजा जाए और उसे न्याय दिलाया जाए.

घटना से गांव के लोग भी हैरान

Advertisement

मेराल थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.फरार महिला और उसके प्रेमी की तलाश में पुलिस टीम लगा दी गई है. थाना प्रभारी ने कहा कि दो से तीन दिनों के भीतर दोनों को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है.

वहीं इस घटना ने पूरे गांव को हैरान कर दिया है. लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर तीन बच्चों की मां ने ऐसा कदम क्यों उठाया. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement