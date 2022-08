झारखंड LIVE: हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरे के बीच रांची से रायपुर जा रहे विधायक

महाराष्ट्र और बिहार के बाद अब झारखंड में भी राजनीतिक संकट जारी है. हेमंत सोरेन की सीएम की कुर्सी खतरे में दिख रही है. इस बीच महागठबंधन अपने विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग (खरीद-फरोख्त) से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. विधायकों को एकजुट करके रखने के लिए अब उनको रांची से रायपुर लेकर जाया जा रहा है. इसके लिए मुख्यमंत्री निवास से महागठबंधन के विधायक बसों में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल गए हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनके साथ दिखे. हालांकि, वह रायपुर नहीं जाएंगे.

बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की ही सरकार है. इसलिए विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर लेकर जाया जा रहा है. दरअसल, सरकार को डर है कि अगर हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा तो विधायकों को खरीदने-तोड़ने की कोशिश हो सकती है.

झारखंड की LIVE अपडेट्स

- मीडिया से बात करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि सत्ता पक्ष हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है.

- पहले खबरें थीं कि विधायकों के साथ हेमंत सोरेन भी रायपुर जाएंगे. लेकिन अब खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके कैबिनेट के सहयोगी रांची में ही रहेंगे. ये सभी रांची में 1 तारीख को कैबिनेट की बैठक में भी शामिल होंगे.

- महागठबंधन के विधायक रांची से रायपुर के लिए निकले. ये विधायक इंडिगो के 320 एयरबस से रायपुर जाएंगे. कांग्रेस कमेटी के नाम से इसको बुक कराया गया है.

Jharkhand | UPA MLAs leave from the residence of CM Hemant Soren in Ranchi pic.twitter.com/MxGkTQRGeg