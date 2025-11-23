scorecardresearch
 

झारखंड में दो डंपरों का तांडव! घर पर चढ़ा ट्रक, सड़क पर पलटी पथरियों की गाड़ी, बच्चे समेत 4 की मौत

झारखंड में दो अलग-अलग हादसों में पथरियों से भरे डंपर पलटने से चार लोगों की मौत हो गई. सरायकेला-खरसावां में एक डंपर घर पर गिर गया, जिससे पिता और उनकी बच्ची की मौत हो गई. गरवा जिले में रंका-रामकंडा रोड पर डंपर पलटने से पुलिस-आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों मामलों की पुलिस जांच जारी है.

पथरियों से भरे डंपर पलटने से हादसा.(Photo: Representational)
पथरियों से भरे डंपर पलटने से हादसा.(Photo: Representational)

झारखंड के दो जिलों से रविवार को बेहद दर्दनाक सड़क हादसों की खबरें सामने आईं, जहां पथरियों से भरे डंपरों के पलटने से कुल चार लोगों की मौत हो गई. इनमें एक नन्हा बच्चा भी शामिल है. पहला हादसा सरायकेला-खरसावां जिले के कंड्रा थाना क्षेत्र में हुआ, जहां एक डंपर नियंत्रण खोकर एक घर पर जा गिरा. इससे घर में सो रहे पिता और बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई.

दरअसल, यह हादसा पोलीबेदा गांव में तड़के हुआ. पुलिस के मुताबिक, मृतक बिरबल मुर्मू (30) और उनकी छोटी बेटी अनुष्री घर के अंदर सो रहे थे, तभी डंपर घर पर चढ़ गया और दोनों दबकर मर गए. कंड्रा थाना प्रभारी विनोद कुमार मुर्मू ने बताया कि घटना में मृतक की पत्नी को हल्की चोटें आईं, जबकि ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार हो गया.

गरवा में भी डंपर पलटने से दो युवकों की मौत

दूसरा हादसा झारखंड के गरवा जिले में रंका-रामकंडा रोड पर रविवार सुबह हुआ. यहां भी पथरियों से भरा एक डंपर अचानक पलट गया और नीचे आए दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक हादसा इतना तेज था कि दोनों की मौके पर ही जान चली गई.

मृतकों की पहचान रांकाकर गांव के राजू कुमार रवि (22) और अनिल कुमार रवि (21) के रूप में हुई है. दोनों युवक पुलिस और सेना की भर्ती के फिजिकल टेस्ट की तैयारी के लिए सुबह की एक्सरसाइज में शामिल थे, तभी डंपर उनके ऊपर पलट गया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

जांच में जुटी पुलिस

दोनों हादसों को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और डंपर चालकों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है. घटनाओं ने स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश और शोक की लहर है. वहीं, मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

