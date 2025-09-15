झारखंड में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़, 1 करोड़ रुपये का इनामी माओवादी समेत तीन ढेर

झारखंड के हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र अंतर्गत पाती पिरी जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच शनिवार को मुठभेड़ हो गई. जिसमें तीन कुख्यात इनामी नक्सली ढेर हो गए. मारे गए नक्सलियों में केंद्रीय समिति का सदस्य और एक करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन उर्फ परवेश, बिहार-झारखंड विशेष क्षेत्र समिति का सदस्य और 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेंब्रम व क्षेत्रीय समिति का सदस्य और 10 लाख का इनामी बिरसेन गंझू उर्फ रामखेलावन शामिल है. पुलिस ने घटनास्थल से एके-47 जैसे घातक हथियार बरामद किए हैं.

यह कार्रवाई 209 कोबरा बटालियन और हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई. ऑपरेशन के बाद पूरे इलाके में सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि बाकी बचे नक्सलियों की तलाश की जा सके. इस बड़ी सफलता की पुष्टि हजारीबाग के एसपी अंजनी अंजान ने की है. पुलिस की इस कामयाबी से नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है.

यह भी पढ़ें: कांकेर में पुलिस-नक्सली मुठभेड़, 8 लाख का इनामी माओवादी ढेर, रायफल और वॉकी-टॉकी बरामद

इस वर्ष छत्तीसगढ़ में अब तक 244 नक्सली मारे गए

इस वर्ष अब तक छत्तीसगढ़ में अलग-अलग मुठभेड़ों में 244 नक्सली मारे गए हैं. इनमें से 215 बस्तर संभाग (जिसमें सात जिले शामिल हैं) में मारे गए, जबकि 27 अन्य रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में मारे गए. वहीं दुर्ग संभाग के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी ज़िले में दो अन्य नक्सली मारे गए.

Advertisement

बीते दिनों एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए सुरक्षाकर्मियों ने गरियाबंद ज़िले में एक मुठभेड़ में प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के केंद्रीय समिति सदस्य मॉडम बालकृष्ण समेत 10 नक्सलियों को मार गिराया था. इन नक्सलियों पर कुल 5.25 करोड़ रुपये का इनाम था. वहीं, शुक्रवार को बीजापुर ज़िले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में भी दो नक्सली मारे गए थे.

---- समाप्त ----