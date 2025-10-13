प्रिंस खान गैंग पर धनबाद पुलिस का कहर! 12 गुर्गे हथियार, बम और नकदी के साथ गिरफ्तार

धनबाद पुलिस ने मोस्टवांटेड अपराधी प्रिंस खान गिरोह के 12 सदस्यों को हथियार, बम, नकदी और मोबाइल फोन समेत कई आपत्तिजनक सामानों के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से जिले में सक्रिय संगठित आपराधिक नेटवर्क को जोरदार झटका लगा है.

एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि गिरोह के सरगना प्रिंस खान और उसके करीबी सैफी उर्फ मेजर धनबाद के विभिन्न व्यवसायियों से फोन पर रंगदारी की मांग और जान से मारने की धमकी दे रहे थे. इसी गिरोह के आर्थिक स्रोतों का पता लगाने और नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया था.

यह भी पढ़ें: डेढ़ साल की मासूम को दिया जहर, फिर खुद भी मौत की नींद सो गए मां -बाप...धनबाद में डरा देने वाला मामला

इसी दौरान 12-13 अक्टूबर की रात गुप्त सूचना मिली कि प्रिंस खान गिरोह के सदस्य हथियारों से लैस होकर किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं. सूचना पर राजगंज थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने 12 अपराधियों को धर दबोचा. राजगंज थाना कांड संख्या 87/25 में मामला दर्ज किया गया है. पूछताछ में आरोपियों ने 9 सितंबर को राजगंज स्थित पेट्रोल पंप पर फायरिंग की घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की. उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए गए.

Advertisement

गिरफ्तार अपराधियों में सुरज तांडी, आशीष कुमार सिंह, तौकिर राजा, अफरिदी राजा, लक्की विशाल, पवन कुमार सिंह, रितिक विश्वकर्मा, अमन कुमार गुप्ता, विक्रम साव, आकाश वर्णवाल, तौकिल अंसारी और अभिषेक पांडे शामिल हैं. इनके पास से देशी पिस्टल, कट्टा, जिंदा कारतूस, बम, ₹31 हजार 970 नकद, दो बाइक और सात स्मार्टफोन बरामद किए गए.

बैंकमोड़ थाना क्षेत्र से गिरोह के छिपे हथियार, विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद कर बैंकमोड़ थाना कांड संख्या 263/25 दर्ज की गई. पुलिस ने गिरोह के आर्थिक तंत्र पर भी चोट की है. कतरास से गिरफ्तार सात आरोपियों पर रंगदारी के पैसों को गिरोह तक पहुंचाने का आरोप है. एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि यह कार्रवाई धनबाद में संगठित अपराध के खिलाफ निर्णायक कदम है. पुलिस अब गिरोह के सरगना प्रिंस खान और सैफी उर्फ मेजर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर चुकी है. उनका नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा.

---- समाप्त ----