scorecardresearch
 

Feedback

झारखंड: ज्वेलरी शॉप से गहने चोरी करते दो महिलाएं पकड़ाईं, देखें CCTV

झारखंड के देवघर में आभूषण दुकान पर चोरी करते हुए दो महिलाओं को रंगे हाथ पकड़ा गया है. जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है.

Advertisement
X
ज्वेलरी शॉप से महिलाओं ने की चोरी. (Photo: Screengrab)
ज्वेलरी शॉप से महिलाओं ने की चोरी. (Photo: Screengrab)

झारखंड के देवघर-मधुपुर में सोने–चांदी की दुकानों को निशाना बनाने वाली महिला चोर गिरोह इन दिनों सक्रिय हो गया है. मंगलवार को रामयश रोड स्थित मां जगदम्बा ज्वेलर्स में दो महिलाएं ग्राहक बनकर पहुंची. जिसके बाद दुकानदार ने उन्हें पायल दिखाना शुरू किया, इसी दौरान दोनों महिलाओं ने मौका पाकर पांच जोड़ी पायल चुपके से चोरी कर ली. चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

वहीं कुछ देर बाद दुकानदार को गड़बड़ी का संदेह हुआ और जब फुटेज देखा गया, तो चोरी की पूरी वारदात सामने आ गई. दुकानदार के शोर मचाने पर आस-पास के लोग भी जुट गए और दोनों संदिग्ध महिलाओं को पकड़ लिया. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. जिसके बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया.

यह भी पढ़ें: बास्केट लिफ्ट से खिड़की तक पहुंचे, डिस्क कटर से शीशे काटे... पेरिस के लूवर म्यूजियम से 4 मिनट में नेपोलियन युग के आभूषण चोरी

सम्बंधित ख़बरें

पति ने की पत्नी की हत्या. (Photo: Representational )
शराब पीने से मना करने पर पत्नी की हत्या, पति ने रस्सी से घोंटा गला 
Uttarakhand, Jharkhand, Chhattisgarh Growth
UP-MP और बिहार विभाजन के 25 साल, जानिए तीन नए राज्यों की विकास यात्रा में कौन आगे निकला? 
Top Naxal Commander Madvi Hidma Killed
34 घंटे घेराबंदी, 4 घंटे गोलीबारी और... ऐसे मारा गया देश का सबसे खतरनाक माओवादी माडवी हिडमा! 
hemant soren
'हेमंत अब होंगे जीवंत', BJP नेता के पोस्ट से सियासी सरगर्मी, JMM बोली- नाराजगी तो है... 
Congress Talent Hunt: नए Spokespersons की खोज शुरू 

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी महिलाएं बिहार के लखीसराय जिले की रहने वाली बताई जा रही हैं. पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश कर रही है. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: मुंबई: महालक्ष्मी के पास ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट, करोड़ों के आभूषण चोरी, वाई-फाई राउटर भी ले उड़े चोर

Advertisement

सीसीटीवी हो रहा है वायरल

सीसीटीवी में दिख रहा है कि दोनों महिलाएं दुकान पर शॉल ओढ़कर बैठी हुई हैं. जबकि दुकान मालिक आभूषण दिखा रहा है. इसी बीच मौका पाकर महिलाओं ने पायल चुरा लिया और शॉल में छिपा लिया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement