झारखंड: ज्वेलरी शॉप से गहने चोरी करते दो महिलाएं पकड़ाईं, देखें CCTV

झारखंड के देवघर-मधुपुर में सोने–चांदी की दुकानों को निशाना बनाने वाली महिला चोर गिरोह इन दिनों सक्रिय हो गया है. मंगलवार को रामयश रोड स्थित मां जगदम्बा ज्वेलर्स में दो महिलाएं ग्राहक बनकर पहुंची. जिसके बाद दुकानदार ने उन्हें पायल दिखाना शुरू किया, इसी दौरान दोनों महिलाओं ने मौका पाकर पांच जोड़ी पायल चुपके से चोरी कर ली. चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

वहीं कुछ देर बाद दुकानदार को गड़बड़ी का संदेह हुआ और जब फुटेज देखा गया, तो चोरी की पूरी वारदात सामने आ गई. दुकानदार के शोर मचाने पर आस-पास के लोग भी जुट गए और दोनों संदिग्ध महिलाओं को पकड़ लिया. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. जिसके बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी महिलाएं बिहार के लखीसराय जिले की रहने वाली बताई जा रही हैं. पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश कर रही है. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं.

सीसीटीवी हो रहा है वायरल

सीसीटीवी में दिख रहा है कि दोनों महिलाएं दुकान पर शॉल ओढ़कर बैठी हुई हैं. जबकि दुकान मालिक आभूषण दिखा रहा है. इसी बीच मौका पाकर महिलाओं ने पायल चुरा लिया और शॉल में छिपा लिया.

