scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

व्हाइट-कालर टेरर मॉड्यूल के पर्दाफाश होने के बाद घाटी में सख्ती... श्रीनगर में बड़े पैमाने पर पुलिस छापे, मस्जिदों-मदरसों की जांच

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के कई मदरसों और मस्जिदों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके और उभरते “व्हाइट कॉलर” आतंकी मॉड्यूल की जांच के बाद तेज की गई.

Advertisement
X
लाल किले धमाके के बाद श्रीनगर में मदरसों और मस्जिदों पर छापेमारी (Photo: PTI)
लाल किले धमाके के बाद श्रीनगर में मदरसों और मस्जिदों पर छापेमारी (Photo: PTI)

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के कई मदरसों और मस्जिदों में छापेमारी की. यह कार्रवाई उस बड़े अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादी संगठनों से जुड़े व्यक्तियों और नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं. 

दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके और “व्हाइट कॉलर” मॉड्यूल के सामने आने के बाद घाटी में ये जांच और तेज़ कर दी गई है. इस आतंकी घटना में 14 लोगों की जान चली गई थी.

अब तक दो धार्मिक प्रचारकों, शोपियां के मौलवी इरफ़ान और हरियाणा के मेवात के मौलवी इश्तियाक को गिरफ्तार किया जा चुका है.

सम्बंधित ख़बरें

explosion inside nougam police station srinagar what is the truth
नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाके की कया थी असली वजह? देखें वारदात 
Delhi Blast Case
Delhi Blast : श्रीनगर से आतंकी उमर का एक सहयोगी अरेस्ट 
Government will respond quickly to terrible incident involving tourists
श्रीनगर धमाके पर क्या बोले विदेश राज्य मंत्री? 
श्रीनगर के नौगाम थाने में धमाका, 9 की मौत, कई घायल, देखें बड़ी खबरें 
Blast at nagam police station in jammu and kashmir
जम्मू-कश्मीर के नौगाम थाने में कैसे हुआ ब्लास्ट, DGP ने बताया  

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, श्रीनगर पुलिस ने सभी ज़ोन में मदरसों और मस्जिदों की व्यापक जांच की. इन छापेमारियों का उद्देश्य उन जगहों से सबूत जुटाना था जहां किसी भी तरह की संदिग्ध, आतंकी या कट्टरपंथ से जुड़ी गतिविधि की आशंका है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट में NIA एक्शन जारी, श्रीनगर से आतंकी उमर का एक और सहयोगी अरेस्ट

तलाशी टीमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों के साथ पहुंचीं, ताकि हर कदम पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी तरीके से हो. तलाशी के दौरान पुलिस ने डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज़ और अन्य सामग्री की जांच की.

Advertisement

पुलिस का कहना है कि यह अभियान श्रीनगर में आतंकी समर्थन तंत्र को तोड़ने के लिए लगातार चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की साजिश, शांति भंग या अवैध गतिविधि को रोका जा सके.

एजेंसियों ने साफ किया कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है और वहां भी जारी रहेगी जहां भी विश्वसनीय जानकारी मिलेगी कि कोई व्यक्ति, सामग्री या गतिविधि आतंकवाद या कट्टरपंथ से जुड़ी हो सकती है.

लाल बाज़ार से मैसूमा तक सर्च ऑपरेशन

श्रीनगर पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी (JeI) से जुड़े कुछ लोगों और संगठनों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर गुरुवार को छापेमारी की. पुलिस के मुताबिक, ये सर्च ऑपरेशन उन जगहों पर किए गए जिनके आतंकवाद या चरमपंथ से जुड़े नेटवर्क से संबंध होने की आशंका है.

जिन व्यक्तियों के घरों और परिसरों पर छापे मारे गए, उनमें उमर सुल्तान गुरु, मोहम्मद अब्दुल्ला वानी (स्व. मोहम्मद अकबर वानी के पुत्र), ग़ुलाम मोहम्मद भट, हाजी मोहम्मद रमज़ान लोन, शाहिद ज़हीर, मोहम्मद रमज़ान नाइक, बशीर अहमद लोन, पीर गियास-उद-दीन और नौगाम चौक निवासी मंज़ूर अहमद शामिल हैं.

इसके अलावा कई संस्थानों और परिसरों पर भी कार्रवाई की गई. इनमें जामियात-उल-बनात, कश्मीर यूनिवर्सिटी के कुछ स्थान, उमर कॉलोनी (लाल बाज़ार), राहत मंज़िल (JK यतीम खाना), बाग़-ए-नंद सिंह (छत्ताबल), चिनार पब्लिकेशन ट्रस्ट (मैसूमा) और अल-कौसर बुक स्टोर (मैसूमा) शामिल हैं.

Advertisement

पुलिस का कहना है कि ये तलाशी अभियान सुरक्षा से जुड़े इनपुट्स के आधार पर किया गया है और इसका उद्देश्य किसी भी तरह के आतंकी समर्थन नेटवर्क को खत्म करना है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement