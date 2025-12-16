scorecardresearch
 
J-K: उधमपुर में पुलिसकर्मी की शहादत के बाद सर्च ऑपरेशन, छिपे आतंकियों की तलाश जारी

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में एक पुलिसकर्मी की शहादत के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है. सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम स्निफर डॉग्स के साथ इलाके की घेराबंदी कर रही है.

जैश-ए-मोहम्मद से आतंकियों के जुड़े होने का शक है. (Photo: ITG)
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में मंगलवार को सुरक्षा बलों आतंकवादियों के ठिकानों पर तलाशी शुरू की है. सोमवार को इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया था. इसके अलावा, दो पुलिसकर्मियों को मामूली गोली के घाव लगे थे. जानकारी के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी घायल हो गया था. सेना, सीआरपीएफ़ और पुलिस के विशेष अभियान समूह (SOG) की एक संयुक्त टीम स्निफर डॉग्स के साथ तलाशी में जुटी है.

सोमवार को उधमपुर के मजालटा क्षेत्र के सोन गांव में सुरक्षा बलों का आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में सामना हुआ. यह गांव में छापा पुलिस को तीन आतंकवादियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना पर पड़ा था, जिनके पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) संगठन से जुड़े होने का संदेह है. 

kashmir terrorist attack

मुठभेड़ शाम करीब 6 बजे हुई, जिसमें SOG जवान अमजद पठान घायल हो गए, जिन्होंने बाद में दम तोड़ दिया.

kashmir raid

क्यों महत्वपूर्ण है यह क्षेत्र?

उधमपुर का बसंतगढ़ उस रास्ते पर पड़ता है, जिसका उपयोग पाकिस्तानी आतंकवादी पारंपरिक रूप से कठुआ में इंटरनेशनल बॉर्डर से प्रवेश करने और जम्मू के डोडा और किश्तवाड़ जिलों में जाने, और फिर कश्मीर घाटी में घुसने के लिए करते रहे हैं. इलाके में पहले भी कई मुठभेड़ और आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं. शहीद पठान का पार्थिव शरीर पोस्टमॉर्टम के लिए है, जिसके बाद उधमपुर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: J-K के उधमपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, एक जवान शहीद, आतंकियों की घेराबंदी

कश्मीर में CIK के छापे

दक्षिण कश्मीर के शोपियां और कुलगाम जिलों सहित कश्मीर घाटी के 7 जिलों में कुल 12 स्थानों पर CIK (काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर) के छापे जारी हैं. ये छापे FIR संख्या 03/2023 के तहत किए जा रहे हैं. यह मामला आतंकवादी अपराध, आतंकवादियों की भर्ती के मकसद से आतंकवाद का ऑनलाइन महिमामंडन करने से संबंधित है.

यह भी पढ़ें: उधमपुर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा, 4 लड़कियां अरेस्ट

 
