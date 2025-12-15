scorecardresearch
 
J-K के उधमपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, एक जवान शहीद, आतंकियों की घेराबंदी

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के मजालता इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े तीन आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना थी. एक आतंकी के घायल होने की आशंका है.

सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है. (Photo: PTI)
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के एक सुदूर वन गांव में सोमवार शाम सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया, जबकि एक आतंकवादी के घायल होने की खबर है.

यह मुठभेड़ पहाड़ी जिले के मजालता क्षेत्र के सोआन गांव में तब शुरू हुई, जब सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े तीन आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद तलाशी अभियान शुरू किया.

जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) भीम सेन टूटी ने पीटीआई को बताया कि पुलिस के विशेष अभियान समूह (SOG) की एक छोटी टीम ने आतंकवादियों को घेर लिया. शुरुआती गोलीबारी में एक SOG जवान घायल हो गया, जिसने बाद में दम तोड़ दिया.

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: आतंकवादी संगठनों से सांठ-गांठ के आरोप में दो सरकारी शिक्षक बर्खास्त

मंगलवार को फिर शुरू होगा अभियान

अधिकारियों ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी भी घायल हुआ है. रात के अंधेरे और दुर्गम इलाके के कारण फिलहाल ऑपरेशन रोक दिया गया है. इलाके की कड़ी घेराबंदी कर दी गई है और आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए सभी भागने के रास्तों को बंद कर दिया गया है.

मंगलवार को दिन की पहली रोशनी के साथ ही तलाशी अभियान फिर से शुरू किया जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि इलाके में घेराबंदी मजबूत करने और आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अतिरिक्त फोर्स भेजी गई है.

