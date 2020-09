कंगना के बयान पर बोले कश्मीरी पंडित- सब अपने फायदे के लिए करते हैं हमारा इस्तेमाल

महाराष्ट्र सरकार से हुए पंगे के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने पीओके से लेकर कश्मीर पंडित तक जैसे शब्दों को अपना औजार बनाया और उनका इस्तेमाल किया. मुंबई में अपने दफ्तर पर बीएमसी का बुलडोजर चलने के बाद कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी किया और कहा, "...और मुझे लगता है कि तुमने (उद्धव ठाकरे) मुझ पर बहुत बड़ा अहसान किया है. क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी. आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूं कि मैं सिर्फ अयोध्या पर ही नहीं, कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाऊंगी. और अपने देशवासियों को जगाऊंगी."

मगर कंगना रनौत ने अपने बचाव में जिस तरह से कश्मीर शब्द का इस्तेमाल किया, उसे लेकर जम्मू-कश्मीर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली. जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कंगना की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की.



इल्तिजा मुफ्ती ने ट्वीट किया, 'पीओके का इस्तेमाल लोकतंत्र और कानून के शासन की हत्या को उजागर करने के लिए एक उदाहरण के रूप में क्यों किया? जम्मू-कश्मीर को करीब से देखो, जहां कानून-व्यवस्था नदारद है. जहां राज्य प्रायोजित दमन है. लोकतंत्र की तो कब की हत्या हो चुकी है.' जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद से महबूबा मुफ्ती पिछले एक साल से ज्यादा समय से हिरासत में हैं.

Why use PoK as an example to highlight murder of democracy & rule of law? Look closer home at J&K mired in lawlessness & state sponsored repression.Democracy was butchered here long ago