टेलीकॉम टावर पर चढ़कर सुसाइड का ड्रामा, दुकान और रोजीरोटी को लेकर शख्स ने काटा बवाल

जम्मू के मिनी टाउनशिप में दुकान नहीं मिलने से नाराज एक व्यक्ति ने टेलीकॉम टावर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया. सालों से कार में सामान बेचने वाले व्यक्ति को आवंटन सूची से बाहर रखा गया था. पुलिस और प्रशासन के आश्वासन के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया. डिप्टी कमिश्नर ने मामले पर विचार का भरोसा दिया जिसके बाद प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति शांत हुआ.

टावर पर चढ़ गया शख्स (Photo: Representational )
जम्मू के मिनी टाउनशिप में दुकान आवंटन को लेकर बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक व्यक्ति विभाग के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए टेलीकॉम टावर पर चढ़ गया. यह घटना शहर के बाहरी इलाके में स्थित जगती मिनी टाउनशिप के वेरिफिकेशन सेंटर में हुई, जहां दुकान आवंटन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही थी.

दुकान आंवटन को लेकर हुआ बवाल

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि, प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति बीते कई सालों से जगती कैंप में अपनी कार से कॉस्मेटिक और सजावटी सामान बेचकर आजीविका चला रहा है. हाल ही में विभाग द्वारा किए गए दुकान आवंटन प्रक्रिया में उसे दुकान नहीं मिल सकी, जिससे वह खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा था. इसी नाराजगी के चलते उसने टेलीकॉम टावर पर चढ़कर विरोध जताया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, व्यक्ति टावर पर चढ़ते ही जोर-जोर से अपनी मांगों को लेकर नारे लगाने लगा, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास शुरू किया.

अधिकारी के आश्वासन पर टावर से नीचे उतरा शख्स

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने काफी देर तक व्यक्ति से बातचीत की और उसे समझाने की कोशिश की. अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बाद कि उसकी शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और मामले की जांच की जाएगी, व्यक्ति सुरक्षित रूप से नीचे उतर आया. पुलिस ने उसे किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाए बिना टावर से नीचे उतार लिया.

यह घटना उस समय हुई, जब राहत विभाग के डिप्टी कमिश्नर खुद मौके पर मौजूद थे और हालिया दुकान आवंटन के तहत चयनित लोगों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा था. डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि दुकान आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और सभी पात्र आवेदकों के मामलों की निष्पक्ष समीक्षा की जा रही है.

उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि संबंधित व्यक्ति की शिकायत को रिकॉर्ड में लिया गया है और उसके मामले पर उचित कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि शेष आवंटन प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति के साथ अन्याय न हो. घटना के बाद स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन इसने राहत विभाग की आवंटन प्रक्रिया और प्रवासी समुदाय की समस्याओं को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है.
 

